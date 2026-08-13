Phương Mỹ Chi lần đầu kể chuyện tình yêu trong sản phẩm âm nhạc

ANTD.VN - Phương Mỹ Chi chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV “Thiên đường với người thương” mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ. Lần đầu đưa tình yêu đôi lứa trở thành trọng tâm của câu chuyện âm nhạc, Phương Mỹ Chi cùng diễn viên Bảo Định kể về một mối tình “thanh mai trúc mã”, đồng thời đưa văn hóa Khmer Nam Bộ trở thành mạch dẫn xuyên suốt bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính điện ảnh.

Câu chuyện tình yêu “thanh mai trúc mã”, sự trường cửu và những ký ức văn hóa

“Thiên đường với người thương” kể về hai nhân vật Chi và Định (do Phương Mỹ Chi và Bảo Định đảm nhận) - hai người bạn “thanh mai trúc mã” cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ những ngày còn nhỏ, cả hai đã cùng trải qua những buổi tập múa, những lần rong chơi trên cánh đồng thốt nốt đến những buổi sinh hoạt cộng đồng. Tuổi thơ của hai nhân vật được hình thành từ chính những giá trị văn hóa bao quanh họ. Từ tình bạn tuổi thơ dần được nuôi dưỡng thành tình yêu, đưa cả hai bước vào một hành trình chung, được vun vén từ những điều bình dị.

Lần đầu Phương Mỹ Chi đưa tình yêu đôi lứa trở thành trọng tâm của câu chuyện âm nhạc

Không xây dựng mạch cảm xúc tình yêu bằng những xung đột hay kịch tính, qua những góc máy đậm chất điện ảnh, MV để những chi tiết đời thường bình yên dẫn dắt câu chuyện từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành của hai nhân vật một cách dung dị và giàu cảm xúc.

Văn hóa Khmer Nam bộ được tiếp tục khắc họa qua hành trình trưởng thành của Chi và Định. Từ một cô bé trong phum sóc (làng), Chi lớn lên trở thành vũ công biểu diễn và giáo viên truyền dạy múa cho các em nhỏ. Trong khi đó, Định lựa chọn theo học âm nhạc và nghề chế tác, từng bước đến gần hơn với thế giới nghệ thuật mà Chi theo đuổi. Với sự khéo léo và niềm yêu thích dành cho các nhạc cụ Khmer Nam bộ, anh gắn bó với việc chế tác nhạc cụ truyền thống và trở thành một nghệ nhân làm nhạc cụ ngũ âm.

Câu chuyện của hai nhân vật cũng mở ra một lát cắt về đời sống văn hóa Khmer Nam bộ - nơi âm nhạc, điệu múa và nghề thủ công được gìn giữ qua những con người sinh ra và lớn lên trong chính cộng đồng ấy. Từ những điểm giao thoa đó, Chi và Định tìm thấy sự đồng điệu, để tình yêu trở thành một phần tự nhiên trong hành trình trưởng thành của cả hai.

Đặc biệt, MV đã gợi mở góc nhìn mới về tình yêu khi đã trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự chân thành, lòng son sắt, thuỷ chung qua sự đổi thay của năm tháng. Từ một tình yêu bắt đầu khi cả hai còn trẻ, câu chuyện được kéo dài đến khi người đàn ông đã về già. Trong dòng chảy ấy, có những thứ thay đổi theo thời gian, nhưng tình cảm mà hai nhân vật dành cho người bạn đời vẫn nguyên vẹn.

Một trong những chi tiết được cài cắm xuyên suốt, trở thành một biểu tượng cho sự trường cửu chính là đóa hoa sứ. Lần đầu xuất hiện trong khoảnh khắc chàng trai còn ngại ngùng cài hoa lên mái tóc cô gái tuổi mới lớn, đóa hoa trở thành dấu hiệu của những rung động đầu tiên. Đến cuối MV, đóa hoa một lần nữa xuất hiện trong tay người đàn ông khi đã về già, trên chiếc bè giữa dòng sông, nơi hai người từng trao nhau lời cầu hôn. Nhưng lần này, người phụ nữ không còn xuất hiện bên cạnh ông.

Hình ảnh để lại sự hoang hoải trong lòng người xem khi một người có thể rời khỏi cõi trần, nhưng những lời hẹn ước và tình yêu dành trọn một đời vẫn còn ở lại. Chính sự trở lại của một hình ảnh xuyên suốt nhiều thời điểm khiến câu chuyện tình yêu trong “Thiên đường với người thương” không chỉ dừng lại ở những rung động của tuổi trẻ, mà hướng đến một tình yêu được gìn giữ cho đến cuối đời.

Sự nghiên cứu chỉn chu, nghiêm túc với những giá trị văn hóa

Để tái hiện một không gian văn hóa đặc thù, ê-kíp xác định việc tìm hiểu và tham vấn chuyên môn là một phần bắt buộc trong quá trình thực hiện. Dự án có sự đồng hành của các cố vấn văn hóa chuyên môn là ThS. Thạch Thị Út Linh - Phó Trưởng ban giới và dân tộc, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh và ThS. Kim Chanh Thon - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ; Ban giới và dân tộc, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh.

Hai cố vấn đồng hành xuyên suốt quá trình phát triển ý tưởng hình ảnh và âm nhạc, tư vấn về hoa văn, họa tiết, trang phục, các loại hình múa, nhạc cụ, âm thanh cũng như những nét đặc trưng trong đời sống của người Khmer Nam Bộ. Từ đó, đóng góp sâu sắc vào phần kiến thức văn hóa cho Phương Mỹ Chi lẫn ê-kíp. Đặc biệt, Ths. Út Linh còn trực tiếp giảng dạy các điệu múa truyền thống Khmer Nam bộ cho Phương Mỹ Chi.

Đánh giá về quá trình này, Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh cho biết: “Điều tôi đánh giá cao là ê-kíp đã chủ động tìm hiểu văn hóa Khmer Nam bộ thông qua trải nghiệm thực tế, chứ không chỉ tiếp cận từ những thông tin có sẵn. Các bạn đã đến địa phương khảo sát, trao đổi với những người có chuyên môn và mời cố vấn để tìm hiểu kỹ hơn về không gian văn hóa cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống. Sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị đó cho thấy sự đầu tư đáng trân trọng của dự án”.

“Thiên đường với người thương” là cách Chi tiếp tục hành động cho tình yêu của mình với văn hóa Việt Nam

Bước trưởng thành trong hành trình nghệ thuật của Phương Mỹ Chi

Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, “Thiên đường với người thương” đánh dấu lần đầu tiên Phương Mỹ Chi đặt tình yêu đôi lứa ở vị trí trung tâm trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. Đây cũng là một bước chuyển trong cách nữ ca sĩ tiếp cận câu chuyện âm nhạc: từ những rung động cá nhân, cô mở rộng thành tình yêu dành cho quê hương, cội nguồn và những con người đang bền bỉ gìn giữ các giá trị nghệ thuật truyền thống trước những thay đổi của thời đại.

Chia sẻ về dự án, Phương Mỹ Chi cho biết: “Đây cũng là lần đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của mình, Chi đưa tình yêu đôi lứa trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện âm nhạc. Khi trưởng thành hơn, Chi nhận ra tình yêu không chỉ là những rung động nhất thời mà còn là sự thấu hiểu, đồng hành và những điều mình sẵn sàng làm cho ‘người thương’. Vì vậy, trong dự án lần này, Chi muốn thông qua một câu chuyện tình yêu cá nhân để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam.

“Thiên đường với người thương” không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là cách Chi tiếp tục hành động cho tình yêu của mình với văn hóa Việt Nam, đồng thời mong khán giả có thể cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng mà Chi cùng toàn bộ ê-kíp gửi gắm vào dự án”.

Với Phương Mỹ Chi, sự hành trình này không chỉ hướng đến một sản phẩm hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật, mà còn là cách cô tiếp tục thể hiện tình yêu với văn hóa Việt Nam bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của mình.

MV “Thiên đường với người thương” hiện đã có mặt trên mọi nền tảng.