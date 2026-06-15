Vận hành thử nghiệm ứng dụng “EVN CSKH”

ANTD.VN - Khách hàng có thể tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện thông qua ứng dụng “ EVN CSKH ”.

Logo nhận diện ứng dụng EVN CSKH trên các hệ điều hành IOS và Android

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thời gian qua, các Tổng Công ty Điện lực thuộc EVN đều đã có ứng dụng riêng trên các nền tảng hệ điều hành IOS và Android để phục vụ, chăm sóc khách hàng do đơn vị mình cung cấp dịch vụ điện.

Với tinh thần “đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm”, từ ngày 15-6, EVN và các Tổng Công ty Điện lực sẽ đưa vào thử nghiệm ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN.

Các khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với ứng dụng “EVN CSKH” mới.

Ứng dụng EVN CSKH sẽ cung cấp cho khách hàng các tính năng chính sau đây: Cho phép khách hàng có thể liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện với tất cả các Công ty Điện lực của EVN trên toàn quốc; Tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện;

Đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh) hoặc theo tỷ lệ tăng (%);

Thanh toán hóa đơn tiền điện, của các mã hợp đồng điện liên kết hoặc thanh toán hộ tất cả các hóa đơn tiền điện do các Công ty Điện lực thuộc EVN phát hành; tra cứu lịch sử thanh toán; Báo sự cố điện, gửi ý kiến phản hồi.

Tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở; cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý… cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo...).

Khách hàng có thể đăng nhập sử dụng ứng dụng bằng số điện thoại di động cá nhân (được xác thực bằng mật khẩu dùng một lần (One-Time Password – OTP). Sau khi đăng nhập lần đầu, khách hàng có thể cài đặt tùy biến, dùng nhận diện khuôn mặt (face ID) hoặc vân tay để đăng nhập tự động lần tiếp theo.

Trong giai đoạn tới, ứng dụng EVN CSKH sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, tiến tới cho phép đăng nhập bằng VNeID và bổ sung thêm các tính năng, dịch vụ mở rộng để nâng cao hơn nữa sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện.