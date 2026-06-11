Nhanh chóng khắc phục vi phạm trong thi công chống ngập khu vực nội đô

ANTD.VN -Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra thực tế dự án chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô, cơ quan chức năng phát hiện đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội và Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 khẩn trương khắc phục các tồn tại, vi phạm trong quá trình thi công công trình thoát nước trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Sau khi phát hiện nhà thầu thi công không đúng nội dung giấy phép, để vật liệu xây dựng ngoài phạm vi công trường gây cản trở giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường khu vực.

Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra thực tế dự án chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô, trong đó có hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước trên các tuyến phố Quang Trung và Quán Sứ nhằm giải quyết tình trạng ngập úng khu vực Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ, cơ quan chức năng phát hiện đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công phải sớm khắc phục vi phạm trong thi công dự án chống ngập khu vực nội đô

Cụ thể, nhà thầu chưa triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, để vật liệu xây dựng ngoài phạm vi thi công, gây cản trở việc đi lại của người dân và phương tiện. Sở Xây dựng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường đang khai thác, Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội chỉ đạo nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại, chấp hành nghiêm quy định pháp luật và nội dung giấy phép thi công đã được cấp. Kết quả thực hiện phải được báo cáo bằng văn bản về Sở trước ngày 16/6/2026.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục theo biên bản xử lý vi phạm hành chính lập ngày 8/6/2026.

Bên cạnh đó, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải được giao tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định, bảo đảm quá trình thi công không ảnh hưởng đến giao thông đô thị và đời sống người dân.