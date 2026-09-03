Phim truyền hình "Kế hoạch CM12" lên sóng HTV7 từ ngày 5-9

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12” do Điện ảnh CAND sản xuất sẽ bắt đầu phát sóng vào các tối thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần trên kênh ANTV - Truyền hình Công an nhân dân và HTV7 - Truyền hình TP HCM.

Phim truyền hình "Kế hoạch CM12" do hai đạo diễn Phạm Trung Hiếu và Trần Duy Linh sản xuất, nội dung lấy cảm hứng từ cuốn sách “CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức.

Bộ phim do Điện ảnh CAND (Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục truyền thông CAND chỉ đạo nội dung.

Poster giới thiệu phim "Kế hoạch CM12".

“Kế hoạch CM12” là một chuyên án tiêu biểu về nghệ thuật đấu tranh phản gián chống lại tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Chuyên án kéo dài trong suốt 8 năm (1980 - 1988), tập trung trong các năm 1981-1984 với địa bàn trải dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, chủ yếu tại tỉnh Cà Mau.

Kế hoạch CM12 là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đồng thời, thắng lợi của chuyên án còn là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an nhân dân, trong đó, chủ công là lực lượng An ninh nhân dân.

Thắng lợi của Kế hoạch CM12 còn là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an nhân dân, trong đó, chủ công là lực lượng An ninh nhân dân.

Bộ phim góp phần tái hiện chiến thắng của quân và dân ta, tạo nên bản hùng ca về trí tuệ, lòng dân và bản lĩnh Việt Nam. Tác phẩm tôn vinh sự gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước. Đồng thời, phim cũng đẩy mạnh những tình tiết, yếu tố nhân văn như việc cảm hóa người lầm đường, mở lối quay về và cảnh tỉnh những ảo vọng chống phá bằng bạo lực.

Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” góp phần tái hiện chiến thắng của quân và dân ta, tạo nên bản hùng ca về trí tuệ, lòng dân và bản lĩnh Việt Nam.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất phim truyền hình "Kế hoạch CM12" cho biết: “Phim ‘Kế hoạch CM12’ tập trung khai thác những tình tiết chưa từng công bố và những màn đấu trí ‘không tiếng súng’ nhưng đầy kịch tính của lực lượng An ninh Việt Nam với các tổ chức phản động lưu vong. Bối cảnh phim trải rộng không chỉ địa bàn tỉnh Cà Mau mà còn nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài”.

Bên cạnh đó, bộ phim “Kế hoạch CM12” còn có sự góp mặt của các diễn viên tên tuổi như diễn viên Linh Trung, Quốc Tân, Huỳnh Kiến An, Ngô Thành Tá, Huy Khánh, Dương Hoàng Anh,...

Đội ngũ sản xuất bộ phim "Kế hoạch CM12".

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Phạm Trung Hiếu cho biết điều khó khăn với đội ngũ sản xuất không phải là các đại cảnh vây bắt, chiến đấu, mà chính là hiện được diễn biến tâm lý, tình cảm của các nhân vật: “Đoàn làm phim nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối của các đơn vị của Bộ Công an trong việc phục dựng rất nhiều bối cảnh, nên chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất với khán giả.

Điều quan trọng nhất trong chuyên án này là các nhân vật thực tế đều có “thân phận” rất đặc biệt. Đó là những chiến sĩ an ninh của ta ẩn mình thâm nhập vào tổ chức phản động, dù cho gia đình, hàng xóm, thậm chí cả đồng nghiệp nghi kỵ. Đó là những đối tượng sau khi bị bắt, được lực lượng công an cảm hóa để tham gia “trò chơi nghiệp vụ” mà ban chỉ đạo chuyên án giăng bẫy, lần lượt câu nhử 18 chuyến xâm nhập về nước của chúng, bắt hàng trăm đối tượng, thu hàng trăm tấn vũ khí, tiền giả. Làm sao để thể hiện rõ rệt được các diễn biến tâm lý này, mới là yếu tố quyết định đem đến sự thành công của bộ phim”.

Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” gồm 16 tập, thời lượng mỗi tập 30 phút. Bộ phim sẽ phát sóng lúc 21h10 các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên sóng ANTV và 19h30 các ngày thứ 7- CN hàng tuần bắt đầu từ ngày 5/9 và 6/9/2026 trên HTV7.