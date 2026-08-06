ANTD.VN - Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi lần thứ Nhất, năm 2026 tại thành phố Hải Phòng - Ngày hội tôn vinh lực lượng an ninh trật tự cơ sở.

Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ Nhất, năm 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tạo tiền đề để cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: “Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ”; qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quan tâm ủng hộ, tích cực, tự giác tham gia của Nhân dân trong xây dựng lực lượng này.

Vòng Chung kết Hội thi toàn quốc sẽ diễn ra tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 7/8/2026. Phóng viên Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng, thành viên Ban Tổ chức Hội thi.

- Phóng viên: Xin đồng chí Phó Giám đốc CATP cho biết quy mô của Vòng chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi lần thứ nhất tổ chức tại Hải Phòng?

- Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP: Ngày 13/3/2026, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-BCA-V05 về việc tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2026. Hội thi được tổ chức ở 3 cấp (cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương). Đối với hội thi cấp Trung ương, Bộ Công an chủ trì tổ chức, lựa chọn tỉnh Thanh Hóa là địa điểm tổ chức hội thi khu vực phía Bắc, TP Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức hội thi khu vực phía Nam, tổ chức trong tháng 7 năm 2026. Trên cơ sở 2 hội thi khu vực, Ban Tổ chức đã lựa chọn 8 đội tuyển của 8 địa phương xuất sắc giành giải A là: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau tham gia hội thi chung kết toàn quốc tại thành phố Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP trao giải B cho các đội tuyển tham gia Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi thành phố Hải Phòng năm 2026

- Phóng viên: Xin đồng chí cho biết chương trình và những hoạt động điểm nhấn của Vòng Chung kết toàn quốc Hội thi?

- Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP: Vòng Chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7/8/2026 tại Nhà hát Hoa Phượng - Trung tâm hội nghị, biểu diễn (Khu đô thị Bắc sông Cấm - phường Thủy Nguyên) thành phố Hải Phòng. Tham dự hội thi có khoảng 1.200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND, Công an 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đông đảo khán giả cổ vũ, động viên các đội tuyển. 8 đội tuyển sẽ cùng nhau tranh tài ở 3 nội dung thi: phần thi Tài năng, phần thi Kiến thức và phần thi Xử lý tình huống.

Trong đó, ở phần thi Tài năng: các đội thi chuẩn bị nội dung sáng tạo (bằng các hình ảnh, tiểu phẩm, tiết mục ca, múa…) giới thiệu về địa phương, đội tuyển, thể hiện tài năng về văn hoá, văn nghệ của thành viên các đội tuyển dự thi.

Phần thi Kiến thức: Trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện cho lực lượng này (theo Bộ Đề thi của Bộ Công an).

Phần thi Xử lý tình huống: Thực hiện bằng các tiểu phẩm xử lý các tình huống có liên quan đến ANTT phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng Công an có mặt. Đơn cử như xử lý các tình huống trong thực tiễn như: tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, PCCC… đúng với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tránh tình huống vượt thẩm quyền, mang tính hình thức.

Chung kết toàn quốc Hội thi còn có nhiều hoạt động như: tổ chức lễ dâng hương tại tượng đài Nữ tướng Lê Chân, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu thuộc lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thành phố Hải Phòng, chương trình Gala nghệ thuật và trao giải.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo công tác chuẩn bị Vòng chung kết toàn quốc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi lần thứ nhất, năm 2026

Những ngày qua, các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố các tuyến đường được treo băng rôn, áp phích thông tin về hội thi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, rực rỡ sắc màu đến toàn thể Nhân dân thành phố Hải Phòng trong những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử. Đặc biệt, tại Nhà hát Hoa Phượng, nơi diễn ra Vòng chung kết toàn quốc của hội thi, công tác trang trí khánh tiết, cờ hoa, biểu ngữ, chiếu sáng nghệ thuật đã sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Vòng chung kết toàn quốc của hội thi.

Điểm nhấn của Hội thi là Đêm Gala nghệ thuật và trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 7/8 tại Nhà hát Hoa Phượng. Đêm Gala nghệ thuật Chung kết toàn quốc được tổ chức với chủ đề “Ánh đèn không bao giờ tắt - Bình yên thắp lên từ mỗi ngõ nhỏ”, trong đó có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng và đông đảo diễn viên quần chúng. Chương trình Gala nghệ thuật được kết nối bằng biểu tượng ngọn đèn được thắp lên để gìn giữ sự bình yên, truyền tải đi thông điệp “Ở mỗi ngõ nhỏ, mỗi tuyến phố, mỗi bản làng, khu dân cư luôn có những con người lặng lẽ trở thành “ánh sáng” của cộng đồng. Họ không phải lúc nào cũng xuất hiện nhưng họ hiện diện ở mọi nơi khi người dân cần đến - Đó chính là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi chính là dịp để thắp sáng lên những ngọn đèn bình yên đó.

Chương trình Gala nghệ thuật được thiết kế với 3 chương (Chương 1: Giữa muôn đêm sáng; Chương 2: Thắp sáng niềm tin; Chương 3: Rực sáng bình yên) với các tiết mục hát múa đặc sắc trong ánh sáng nghệ thuật hiện đại sẽ đem lại mọi cung bậc cảm xúc cho khán giả, vinh danh các đội tuyển đoạt giải trong hội thi, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên cả nước…

Vòng chung kết Hội thi toàn quốc cùng Chương trình trao giải (đêm gala) sẽ là màn trình diễn độc đáo, hoành tráng, tôn vinh lực lượng ngày đêm thầm lặng cùng lực lượng CAND giữ gìn bình yên cho từng con phố, xóm, thôn…

- PV: Xin đồng chí cho biết những đóng góp của CATP Hải Phòng trong công tác chuẩn bị tổ chức Vòng chung kết toàn quốc hội thi?

- Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP: Thành phố Hải Phòng rất vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Chung kết toàn quốc Hội thi. Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, UBND thành phố, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và CATP, các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tốt hội thi cấp khu vực, làm tốt các mặt công tác chuẩn bị phục vụ hội thi chung kết toàn quốc.

Đảng ủy - Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho Vòng chung kết toàn quốc của Hội thi. Công an các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch bảo đảm ANTT, chú trọng trang trí, khánh tiết, chuẩn bị chu đáo thời gian, địa điểm… Tất cả đem đến cho đại biểu lòng hiếu khách, thân thiện, giới thiệu một Hải Phòng đang trên đà phát triển, bừng sáng tương lai, ổn định và an toàn.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Giám đốc CATP!