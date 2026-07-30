Lan tỏa tinh thần đoàn kết từ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Dự Ngày hội có đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đại diện các phòng chức năng Công an TP Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Tín; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; cán bộ, chiến sĩ Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Toàn cảnh ngày hội

Tại Ngày hội, các đại biểu được thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng đặc sắc và tiểu phẩm tuyên truyền "Đất nhà tôi" do các diễn viên quần chúng biểu diễn. Tiểu phẩm tái hiện câu chuyện mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa những người hàng xóm và quá trình hòa giải của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Với nội dung gần gũi, giàu tính nhân văn, tiểu phẩm đã truyền tải thông điệp về vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng ngày hội

Đảng ủy, UBND xã Thường Tín tặng hoa chúc mừng ngày hội

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thường Tín nhấn mạnh: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Thường Tín có diện tích tự nhiên 28,29 Km², dân số: 72.972 nhân khẩu. Với vị trí là cửa ngõ phía Nam Thủ đô, có Quốc lộ 1A, đường Vành đai 4 và tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và các làng nghề truyền thống. Bên cạnh những thuận lợi, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và không gian mạng cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, lừa đảo trên không gian mạng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thường Tín phát biểu tại ngày hội.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, của Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Trong năm 2026, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương.

Công tác tuyên truyền được đổi mới; nhiều mô hình tự quản, mô hình bảo đảm an ninh, trật tự tiếp tục được củng cố, nhân rộng; phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân xã Thường Tín đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí nhấn mạnh bình yên của mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi con đường không tự nhiên mà có. Bình yên được gìn giữ bằng sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự tận tụy của lực lượng Công an và trên hết là tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - ngày hội để khẳng định rằng bảo vệ an ninh không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an, mà là trách nhiệm, quyền lợi và niềm tự hào của toàn dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, đồng chí Vũ Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng Công an và nhân dân xã Thường Tín tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn phong trào với việc thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững an ninh ngay từ cơ sở, ngay từ khu dân cư, ngay từ từng gia đình, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, dân vận và ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng phong trào, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng thiết thực, gần dân và hướng mạnh về cơ sở.

Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 được tặng Bằng khen, giấy khen.

Nhân dịp này, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an xã Thường Tín vì có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2026 và tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội, UBND xã Thường Tín tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.

Ngay sau ngày hội, các lực lượng Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở và thanh niên tình nguyện đã ra quân đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn.