Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự phòng, tự quản trong từng gia đình

Lãnh đạo Đảng uỷ, HDND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Trần Phú tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đỗ Hoàng Anh Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Trần Trọng Phú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Thượng tá Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Công an xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sĩ công an xã Trần Phú và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Trần Phú phát biểu khai mạc Ngày hội

Trình bày diễn văn tạ khai mạc, Thượng tá Hoàng Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Trần Phú nhấn mạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tiêu biểu như: "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Camera an ninh", "Thôn Hồng Tiến ba nhất về ANTT" và "Cổng trường an toàn giao thông".

Thời gian qua, quần chúng nhân dân đã chủ động cung cấp nhiều tin báo có giá trị, hỗ trợ Công an xã xử lý kịp thời các vi phạm ngay tại cơ sở, đồng thời phối hợp hòa giải thành công 85-90% các mâu thuẫn nội bộ. Lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh hướng dẫn nhân dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID), thực hiện tốt công tác quản lý cư trú và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã theo dõi phóng sự đánh giá kết quả xây dựng phong trào trên địa bàn, cùng tiểu phẩm tuyên truyền mang tên "Bình yên ngõ nhỏ" do Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp thực hiện.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, lực lượng Công an xã đặt mục tiêu tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời xây dựng lực lượng chuyên trách và nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh. Căn cứ theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được củng cố và đi vào hoạt động tại 15 thôn. Tính đến nay, đã có 15 thôn và 4 cơ sở giáo dục trên địa bàn đăng ký thực hiện tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2026.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng, Bí thư Đảng ủy xã đã trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho ông Đinh Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Trần Phú quyết định trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 50 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực, các cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở giỏi.

Đại diện lãnh đạo xã Trần Phú tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Cũng trong dịp này Ban tổ chức chương trình cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, Công an xã và ngân hàng Agribank đã tiến hành trao tặng 20 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu phát động phong trào và giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Châu, Chủ tịch UBND xã Trần Phú yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, thường xuyên sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Châu, Chủ tịch UBND xã Trần Phú phát biểu tại Ngày hội

Đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị phát huy mạnh mẽ tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong từng gia đình và cộng đồng dân cư. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.Lực lượng Công an cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Trần Phú tổ chức chuyên đề hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho quần chúng nhân dân

Nằm trong khuôn khổ chương trình, lực lượng Công an xã Trần Phú đã tổ chức chuyên đề hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho quần chúng nhân dân. Nội dung bao gồm phổ biến lý thuyết và thực hành các kỹ năng cơ bản tại sân Trụ sở Đảng ủy xã.