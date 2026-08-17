Đồng hành, tiếp sức toàn diện cùng chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026

ANTD.VN - Ngày 17-8, Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui”.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, ban tổ chức thông tin, năm 2026, bước sang năm thứ 12 triển khai chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô” đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, dịch chuyển từ "Vinh danh, trao tặng" sang "Đồng hành, tiếp sức toàn diện".

Chương trình có sự đồng hành của các Đại sứ gồm: GS, TS Trần Thành Nam - Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục học Việt Nam; Nhà sáng tạo nội dung số TikToker Lê Bống; Hoa hậu Lương Thùy Linh – Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019.

Nhằm mang đến những tác động tích cực và bền vững, “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 được triển khai qua chuỗi hoạt động phong phú như: Tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu; Ngày tựu trường; School tour "Lớp học reo vui" - Hành trình tri ân (Tháng 9 – 10/2026); Triển lãm “Lớp học reo vui” (Tháng 10 – 11/2026); Cuộc thi TikTok "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" (Tháng 10 – 11/2026); Liên minh xã hội hóa.

Các KOLs và những người nổi tiếng tham dự chương trình



Chương trình tuyên dương Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 - nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tại Thủ đô Hà Nội.



Phần thưởng dành cho các giáo viên tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội gồm: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Biểu trưng của Chương trình và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà của Ban tổ chức chương trình.

Các thầy cô được tuyên dương tại địa phương được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà tặng từ Ban Tổ chức chương trình.