UBND TP Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu làm Giám đốc Sở Nội vụ

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định số 4219/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Hiếu giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quyết định cho Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quang Hiếu (Ảnh: Đình Hiệp)

Sáng 18-8, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân công bố Quyết định số 4219/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, sinh năm 1968, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Nội vụ thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu là cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại địa phương. Đây là những trải nghiệm thực tiễn quý báu, giúp đồng chí có thêm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đề nghị đồng chí Nguyễn Quang Hiếu nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp tục đoàn kết, tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước của ngành, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quang Hiếu khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm công tác từ cơ sở, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Sở nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.