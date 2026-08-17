Dự kiến tiêu chí đánh giá thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT dự thảo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dạy và học tiếng Anh, hướng tới xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh toàn diện trong trường học và không dùng kết quả đánh giá để xếp hạng các trường.

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các cơ sở giáo dục trong triển khai thực hiện đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học để lấy ý kiến.

Dự thảo xây dựng quy định để đánh giá chất lượng dạy và học tiếng Anh áp dụng cho 5 nhóm cơ sở giáo dục gồm: mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Mỗi loại hình cơ sở giáo dục có bộ tiêu chuẩn, tiêu chí tương ứng.

Tuy nhiên kết quả đánh giá không dùng để xếp hạng các trường.

Dự thảo quy định kết quả đánh giá không được sử dụng để xếp hạng, so sánh hoặc tạo áp lực giữa các cơ sở giáo dục.

Thay vào đó, kết quả đánh giá chất lượng dạy và học tiếng Anh được sử dụng để cơ sở giáo dục xác định thực trạng; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng; cơ quan quản lý theo dõi, tổng hợp và hỗ trợ; hoạch định chính sách; dự báo và phân bổ nguồn lực phù hợp với lộ trình của Đề án.

Dự thảo không thiết kế hoạt động đánh giá theo hướng phát sinh một quy trình hành chính độc lập, mà yêu cầu cơ sở giáo dục tích hợp tự đánh giá vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị. Cách tiếp cận này giúp kết quả đánh giá được gắn trực tiếp với hoạt động quản trị và kế hoạch phát triển của nhà trường, thay vì trở thành một bộ hồ sơ riêng chỉ phục vụ kiểm tra.

Dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục tích hợp tự đánh giá vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, cơ sở giáo dục phải xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng; chủ động huy động, bố trí nguồn lực; định kỳ rà soát, cập nhật và điều chỉnh giải pháp để duy trì, nâng cao mức độ đạt được. Kết quả cải tiến là căn cứ cho các chu kỳ tự đánh giá tiếp theo, tạo thành một chu trình liên tục.

Dự thảo không chỉ tập trung vào kết quả dạy và học môn Tiếng Anh, mà hướng tới xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong cơ sở giáo dục.

Theo Dự thảo, “đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai” được tiếp cận là một quá trình phát triển đồng bộ các điều kiện về chương trình, đội ngũ, môi trường giáo dục, học liệu, cơ sở vật chất, chuyển đổi số và các nguồn lực liên quan để tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, phù hợp và hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lí và các hoạt động giáo dục.

Như vậy, dự thảo không yêu cầu mọi hoạt động trong nhà trường phải thực hiện bằng tiếng Anh ngay từ đầu, mà từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục.