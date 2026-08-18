Những đối tượng nào được tuyển thẳng vào trình độ trung cấp chính quy của trường Công an?

ANTD.VN - Tại dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân, Bộ Công an đã đề xuất nhiều nội dung mới về đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy...

Theo Điều 12 dự thảo, đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới gồm: Chiến sĩ nghĩa vụ Công an; Công dân cư trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện của Thông tư này tại thời điểm Công an đơn vị, địa phương nộp hồ sơ về cơ sở đào tạo,

Trường hợp các đối tượng trên bảo đảm các điều kiện theo quy định và là con đẻ của liệt sĩ Công an nhân dân hoặc là con đẻ của thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên) hoặc là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong Công an nhân dân hoặc là con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân hoặc là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh hoặc đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế có môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo của cơ sở đào tạo với thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng thì được xét tuyển thẳng.

Bên canh đó, dự thảo cũng đề xuất quy định về đối tượng dự tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy đối với cán bộ gồm: Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ; Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định; đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp trung học phổ thông theo quy định của pháp luật đối với trường hợp tốt nghiệp trung cấp nghề;

Tính đến năm dự tuyển không quá 40 tuổi; Đối tượng thuộc điểm b khoản 1 Điều này có thời gian công tác thực tế từ 6 năm trở lên; Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển

Đặc biệt, dự thảo còn nêu rõ các trường hợp chưa cử dự tuyển đào tạo, gồm: Cán bộ, chiến sĩ nghĩa vụ Công an đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc chấp hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên;

Cán bộ, chiến sĩ nghĩa vụ Công an đang có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có vấn đề mà tổ chức phát hiện xét thấy cần xác minh làm rõ; Cán bộ, chiến sĩ nghĩa vụ Công an đang trong thời gian bị điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang thanh tra, kiểm tra;

Cán bộ đang làm thủ tục, hồ sơ chuyển đơn vị công tác (điều động giữa các đơn vị, địa phương); Cán bộ đang trong quá trình đào tạo một trình độ đào tạo hoặc chương trình đào tạo dài hạn (thời gian toàn khóa học từ 12 tháng trở lên).