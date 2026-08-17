Tiếp lửa truyền thống, góp sức giữ bình yên từ cơ sở

Dự hội nghị có đại diện Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường, lãnh đạo Công an phường, Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, hội viên. Đại tá Nguyễn Đức Nhuần, Chủ tịch Hội Cựu CAND phường Thanh Xuân chủ trì hội nghị.

Hội Cựu CAND phường Thanh Xuân thành lập 21 Chi hội

Theo quyết định của UBND phường Thanh Xuân, ngày 20-7-2026, Hội Cựu CAND phường được thành lập. Tại Đại hội đại biểu thành lập Hội ngày 25-7-2026, Ban Chấp hành gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí cùng Thường trực và Ban Kiểm tra được kiện toàn.

Hội Cựu CAND phường Thanh Xuân thành lập 21 Chi hội

Đến nay, Hội có 631 hội viên, gồm 19 sĩ quan cấp tướng, 502 sĩ quan cấp tá và 110 sĩ quan cấp úy, công nhân viên CAND. Đây là lực lượng có nhiều kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị và uy tín, có khả năng đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Tại hội nghị, Hội Cựu CAND phường Thanh Xuân công bố quyết định thành lập 21 Chi hội trực thuộc, gồm 10 Chi hội độc lập, 10 Chi hội ghép và 1 Chi hội đặc thù. Đồng thời, 21 Chi hội trưởng và 36 Chi hội phó được chỉ định, tạo mạng lưới tổ chức gắn với địa bàn dân cư, thuận lợi trong tập hợp, sinh hoạt và phát huy vai trò hội viên.

Hội cũng kiện toàn các bộ phận giúp việc gồm Văn phòng Hội, Ban Tổ chức - Chính sách và Tuyên truyền, cùng chức danh Kế toán trưởng, từng bước hoàn thiện bộ máy hoạt động theo hướng nền nếp, hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội tổ chức Lễ kết nạp và trao huy hiệu cho 7 hội viên mới. Các hội viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục giữ gìn phẩm chất, truyền thống người chiến sĩ CAND; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp cho cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội Cựu CAND phường Thanh Xuân khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đoàn kết, nghĩa tình; phát huy kinh nghiệm, uy tín của các thế hệ cán bộ CAND, trở thành cầu nối tin cậy giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn cơ sở ngày càng phát triển.