Trang bị kỹ năng, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ lái xe nghiệp vụ

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, người điều khiến phương tiện nghiệp vụ có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong nhiều tình huống thực tế, cán bộ lái xe không chỉ thực hiện nhiệm vụ lái xe đơn thuần mà còn phải xử lý chính xác, nhanh chóng, linh hoạt trước những yêu cầu phát sinh, đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện của đối tượng cảnh vệ.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu khai mạc hội nghị

Vì vậy huấn luyện điều khiển phương tiện ô tô nghiệp vụ hộ tống, dẫn đường bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện, đào tạo của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng điều khiến phương tiện và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đội ngũ CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điểu khiển phương tiện ô tô nghiệp vụ hộ tổng bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ trong Bộ Tư lệnh.

Học viên tham dự tập huấn

Phát biểu khai giảng, Thiếu tướng Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, lớp huấn luyện không chỉ nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lái xe, mà quan trọng hơn là xây dựng tác phong, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ lái xe nghiệp vụ trong lực lượng cảnh vệ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, nắm chắc pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật Cảnh vệ, thành thạo kỹ thuật điều khiến phương tiện; có kỹ năng quan sát, phán đoán xử lý tình huống tức thời; làm chủ được phương tiện trong mọi điều kiện và luôn đặt yêu cầu an toàn, chính xác, bí mật, chủ động, kịp thời; đồng thời tạo nguồn nhân lực kế cận thực hiện nhiệm vụ lái xe bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ trong thời gian tới.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Đồng chí Phó Tư lệnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng phải xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện chặt chẽ, khoa học, sát với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh. Đội ngũ giáo viên, trợ giảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; giữa kỹ năng điều khiển phương tiện với kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ. Các học viên phải xác định rõ việc tham gia lớp tập huấn là cơ hội để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, khắc phục khó khăn; tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy định an toàn, thực hiện tốt mục tiêu “học thật, luyện thật, kiểm tra thật”; đồng thời vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ…

Trong thời gian 10 ngày, các học viên sẽ được hướng dẫn quy trình chuẩn bị xe nghiệp vụ, xe chuẩn bị địa điểm, phương án điều khiển phương tiện nghiệp vụ trên mọi địa hình, địa vật; hướng dẫn sử dụng kỹ thuật và thực hành các dòng xe ô tô phục vụ công tác cảnh vệ; kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống nguy hiểm phức tạp; kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ tại các cung đường phức hợp, đồi núi, trơn trượt; thực hành bài tập zíc zắc đường thẳng theo tốc độ và thời gian nâng cao; bài tập huấn theo chương trình tại Liên bang Nga và Hàn Quốc; công tác điều khiển phương tiện nghiệp vụ hộ tống, dẫn đường bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cách xử lý một số tình huống khi đi trên đường; công tác điều khiển phương tiện nghiệp vụ hộ tống, dẫn đường trong đảm bảo an ninh, an toàn khách quốc tế và vai trò, nhiệm vụ của sỹ quan điều khiển phương tiện nghiệp vụ trong công tác bảo vệ và luyện tập kỹ năng lái các loại xe trên đường, đội hình bảo vệ tiếp cận khi đi trên đường, kỹ năng lái xe bảo vệ tiếp cận, bảo vệ địa điểm, thực hành phương án bảo vệ tiếp cận đối tượng cảnh vệ khi đi trên đường; thực hành điều khiến phương tiện bảo vệ tiếp cận đổi tượng cảnh vệ theo phương án của Bộ Tư lệnh…