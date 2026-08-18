Năm học mới: Tri ân nhà giáo với cuộc thi 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường'

ANTD.VN - Phát động cuộc thi 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường', Ban Tổ chức cho biết, tình yêu nghề, sự tận tụy trong mỗi giờ lên lớp của nhà giáo đã trở thành nguồn cảm hứng để cuộc thi bền bỉ qua 14 mùa giải.

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” chính thức bước sang tuổi 15.

Lễ phát động Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2026 diễn ra ngày 18/8 tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cho biết, năm 2026, Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” chính thức bước sang tuổi 15.

Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi dấu một hành trình đủ dài để cuộc thi trở thành sân chơi ý nghĩa, góp phần lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ học trò trên khắp mọi miền đất nước.

“15 năm trước, khi những trang viết đầu tiên được gửi về tòa soạn, có lẽ không ai trong chúng tôi hình dung một sáng kiến bắt nguồn từ mong muốn giản dị tạo một khoảng lặng để học trò nói lời tri ân thầy cô lại có thể lớn lên và bền bỉ đồng hành cùng ngành Giáo dục suốt một chặng đường dài đến vậy”, nhà báo Triệu Ngọc Lâm chia sẻ.

Năm 2026, ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai sâu rộng công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu phát triển con người Việt Nam toàn diện về trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh hội nhập. Trong hành trình đó, theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, lòng biết ơn, sự kính trọng và tình thầy trò vẫn là những giá trị không cũ, mà chính là nền tảng tinh thần giúp thế hệ trẻ vững vàng bước vào tương lai.

“15 năm là một hành trình đủ dài để khẳng định giá trị, nhưng cũng chỉ là điểm khởi đầu cho những mùa giải tiếp theo. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh, các nhà trường và đông đảo học sinh, sinh viên, Cuộc thi viết ‘Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường’ sẽ tiếp tục đi xa hơn, trở thành một truyền thống đẹp, một nét văn hóa tri ân mỗi khi năm học mới bắt đầu”, nhà báo Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Thể lệ quy định, nội dung tác phẩm dự thi xoay quanh những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả kính trọng, yêu quý, hoặc những ảnh hưởng, tác động của thầy cô đến việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của bản thân tác giả (hoặc người thân, bạn bè tác giả).

Các tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, dung lượng tối thiểu 500 từ; khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video minh họa (nếu có). Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện truyền thông, ấn phẩm, website hay mạng xã hội nào, chưa gửi tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác, và chưa được in thành sách hay tuyển tập riêng cho tới khi cuộc thi kết thúc.

Tác giả chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của nhân vật và nội dung trong bài viết. Những tác phẩm sao chép từ các bài đã đăng trên báo, đài, trang tin, bản tin dưới mọi hình thức sẽ không được công nhận hợp lệ.

Ban tổ chức trao 4 giải tập thể; 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 2 Giải dành cho nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải; cùng các giải thưởng phụ do Ban Tổ chức xem xét, quyết định tùy theo tình hình thực tế của mùa giải.