Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là chỗ dựa tin cậy của nhân dân

ANTD.VN - Sáng 07/8/2026, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức khai mạc Chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I toàn quốc năm 2026. Dự và chỉ đạo lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Dự chương trình có đồng chí Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; đại diện lãnh đạo các Cục chức năng Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn Đội thi thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có đội tuyển tham gia Hội thi, Ban Giám khảo và 8 Đội thi đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau hơn 2 năm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Hội thi cũng là dịp để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cả nước giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của những người đang ngày đêm đồng hành cùng lực lượng Công an các cấp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, UVBCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng hội thi

Thông qua Hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với công tác xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, cụ thể hoá chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Hội thi đã được tổ chức từ cấp xã, cấp tỉnh đến Hội thi hai khu vực phía Bắc, phía Nam bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại nhiều ấn tượng về hình ảnh đẹp của lực lượng trong lòng nhân dân.Tiếp nối thành công đó, 8 đội thi xuất sắc nhất toàn quốc sẽ cùng tranh tài tại Hội thi chung kết.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa chúc mừng các đội thi

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội thi, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng Hội thi hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những đội thi xuất sắc nhất chung kết toàn quốc, mà quan trọng hơn là tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, rèn luyện trong mỗi thành viên.



Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội thi

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Hội thi mong muốn đây là môi trường để các thí sinh giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh, gần dân, sát dân, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, cùng lực lượng Công an xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Đại diện địa phương đăng cai, đồng chí Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thành phố đặc biệt quan tâm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.

Việc Bộ Công an lựa chọn Hải Phòng là địa phương đăng cai chung kết không chỉ là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi mà còn là trách nhiệm lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các đơn vị chuyên môn của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, trật tự, y tế với quyết tâm phối hợp tổ chức thành công Hội thi.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP động viên đội thi đại diện CATP Hà Nội

Trước khi bước vào Chung kết Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn đã tổ chức gặp mặt, động viên các thành viên trong Đội thi. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực tập luyện của các thành viên; đồng thời đề nghị Đội thi phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, quyết tâm cao nhất, thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia các phần thi.



Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, Hội thi không chỉ là sân chơi giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; qua đó góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an các cấp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì mục tiêu “vì Nhân dân phục vụ”.

Phần thi của đội CATP Hà Nội

Ngay sau Lễ khai mạc, 8 đội tuyển đã chính thức bước vào thực hiện các nội dung thi đấu chuyên môn. Theo quy chế của Ban Tổ chức, các đội tham gia tranh tài tại các hạng mục bao gồm: Phần thi Tài năng, Phần thi Kiến thức và Phần thi Xử lý tình huống. Thông qua các phần thi, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện báo cáo năng lực nhận thức pháp luật, kiến thức nghiệp vụ và trực tiếp giải quyết các tình huống giả định bám sát thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.