Xem xét đề xuất điều chỉnh tiền lương khu vực công và lương tối thiểu vùng năm 2027

ANTD.VN - Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP. HCM gửi sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó thông tin về định hướng điều chỉnh tiền lương khu vực công, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở và mức lương tối thiểu năm 2027.

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2026/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BNV; Thông tư số 24/2025/TT-BNV; Thông tư số 13/2026/TT-BNV và Thông tư số 15/2026/TT-BNV.

Nội dung trên nhằm thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025, để kịp thời thực hiện một số nội dung của chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp,

Bên cạnh đó, căn cứ Kết luận số 76-KL/TW, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công.

Việc điều chỉnh này bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước, nhằm cải thiện một phần thu nhập, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến chế độ tiền lương khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho hay, hiện nay, hệ thống tiền lương đối với người lao động của Việt Nam đã được thể chế theo nguyên tắc thị trường tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong đó, tiền lương được hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, gắn với năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Điều này bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương, xác định tiền lương và trả lương cho người lao động thỏa đáng, không hạn chế mức tối đa đối với chuyên gia, người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đóng góp nhiều cho doanh nghiệp nhằm giữ chân và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Tiền lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo số 008/BC-HĐTLQG ngày 04/8/2026 gửi Chính phủ khuyến nghị phương án lương tối thiểu năm 2027, trong đó, mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.