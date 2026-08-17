Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nêu cao trách nhiệm, tận tình hỗ trợ hành khách

ANTD.VN - Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ hành khách, du khách trong mỗi hành trình. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an cửa khẩu thường xuyên hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, hỗ trợ hành khách thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Từ việc chỉ dẫn khu vực làm thủ tục, hướng đi đến hỗ trợ tìm hành lý, mỗi hành động nhỏ đều thể hiện sự gần gũi, thân thiện và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.