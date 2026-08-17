An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nêu cao trách nhiệm, tận tình hỗ trợ hành khách

A.N

ANTD.VN - Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ hành khách, du khách trong mỗi hành trình. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an cửa khẩu thường xuyên hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, hỗ trợ hành khách thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Từ việc chỉ dẫn khu vực làm thủ tục, hướng đi đến hỗ trợ tìm hành lý, mỗi hành động nhỏ đều thể hiện sự gần gũi, thân thiện và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. 

Tin cùng chuyên mục

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng