Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026”: Xây dựng lá chắn an toàn cho trẻ trên không gian mạng

ANTD.VN - Chia sẻ từ một phụ huynh cho biết con từng bị bạn học bắt nạt khi học lớp 2 nhưng không chia sẻ với gia đình, thậm chí còn tìm cách che giấu. Điều này cho thấy kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc và ứng xử số của một bộ phận học sinh còn hạn chế.

Diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” đã được tổ chức sáng 17/8

Với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải trên không gian mạng, diễn đàn “Điều em muốn nói 2026” với chủ đề “Vắc-xin số cho em” đã được tổ chức sáng 17/8 tại trường THCS - THPT Nguyễn Siêu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo; Báo Tiền Phong, Viện Tâm lý Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2025-2026, khoảng 21,7% trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những thay đổi nhanh chóng của môi trường xã hội và không gian mạng, trong khi kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc và ứng xử số của một bộ phận học sinh còn hạn chế, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường hỗ trợ tâm lý trong trường học.

Chia sẻ tại diễn đàn về một lần phát hiện con gặp vấn đề nhưng không chủ động nói ra, bà T.T.H một phụ huynh học sinh, cho biết con từng bị bạn học bắt nạt khi học lớp 2 nhưng không chia sẻ với gia đình, thậm chí còn tìm cách che giấu. Sự việc chỉ được phát hiện khi một người thân trong gia đình chia sẻ lại.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mai Hương bác sĩ, chuyên gia tâm lí Trường ĐH Y Hà Nội, cho rằng điều quan trọng trước hết là người lớn phải tạo cho trẻ cảm giác an toàn để các em có thể chia sẻ những gì mình đang trải qua. Cha mẹ, thầy cô cần trở thành những người trẻ có thể tin tưởng để chia sẻ, thay vì chỉ quan tâm đến điểm số, thành tích hay hành vi...

Các chuyên gia bàn cách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Diễn đàn hướng tới việc thay đổi cách nhìn về sức khỏe tâm thần học đường, trong đó việc tìm kiếm sự hỗ trợ không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là một kỹ năng cần thiết để trẻ em có thể vượt qua khó khăn và phát triển lành mạnh. Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà trường và phụ huynh tập trung vào việc nhận biết sớm những dấu hiệu cho thấy học sinh có thể đang gặp vấn đề về tâm lý và cần được hỗ trợ.

Với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”, các chuyên gia phân tích những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải khi học tập, giao tiếp và giải trí trên môi trường số, trong đó có lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, xâm phạm quyền riêng tư và các hình thức giả mạo, thao túng bằng công nghệ.

Thay vì tiếp cận không gian mạng bằng tâm lý sợ hãi hoặc cấm đoán, diễn đàn đặt trọng tâm vào việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng để nhận diện nguy cơ, đưa ra lựa chọn phù hợp và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Học sinh ngày nay trưởng thành trong thời kỳ rất đặc biệt: Chuyển đổi số, internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc, giao tiếp và nhìn nhận thế giới.

Các em cần được tin tưởng. Cần được trang bị kiến thức và kỹ năng. Cần được trao cơ hội để thử, để lựa chọn và để trưởng thành. Và khi các em gặp một điều vượt quá khả năng tự giải quyết, các em biết phía sau mình luôn có người lớn sẵn sàng đồng hành".