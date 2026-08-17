Bộ trưởng Lương Tam Quang giải trình về chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật kinh tế

ANTD.VN - Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, mục tiêu xuyên suốt tại dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế… là lấy kết quả khắc phục hậu quả để làm căn cứ áp dụng các chính sách hình sự.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang báo cáo tại phiên họp

Ngày 17-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết tại phiên họp, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Quốc hội thảo luận thì cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với cơ quan thẩm tra rà soát, thống nhất và có hai báo cáo tiếp thu, giải trình gửi đến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Về cơ bản, các ĐBQH đều thống nhất cao với sự cần thiết ban hành và các nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết.

So với dự thảo Chính phủ trình, dự thảo nghị quyết sau tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH đã giữ nguyên kết cấu ba chương với 13 điều, sửa đổi 11/13 điều, giữ nguyên 2 điều, cơ bản giữ các nội dung chính sách lớn của dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung vào một số chủ trương quan trọng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, về các nguyên tắc thực hiện, tiếp thu ý kiến ĐBQH, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý khoản 5 Điều 3 dự thảo nghị quyết để đảm bảo không phát sinh thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm để xem xét lại bản án, quyết định xử lý kỷ luật đã có hiệu lực pháp luật.

Về các điều kiện không truy cứu trách nhiệm hình sự (Điều 5), tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý Điều 5 dự thảo nghị quyết theo hướng không quy định người thực hiện hành vi vi phạm đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả của việc phát hiện và xử lý tội phạm là điều kiện bắt buộc để xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm nhất quán với các chính sách xử lý tại Nghị quyết 29 của Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng cho biết, để đảm bảo chặt chẽ, tránh lạm dụng và rà soát trong toàn bộ dự thảo nghị quyết, cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý cụm từ “cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng” bằng “cơ quan tiến hành tố tụng”.

Cùng đó, đã rà soát, chỉnh lý kỹ thuật tại các điều luật có liên quan theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành và các điều luật khác liên quan, bảo đảm chặt chẽ và phù hợp với kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Với một số ý kiến ĐBQH về đề nghị nghiên cứu phân loại mức độ thiệt hại và quy định ngưỡng mức độ thiệt hại phải báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, mục tiêu xuyên suốt của dự thảo nghị quyết này là lấy kết quả khắc phục hậu quả để làm căn cứ áp dụng các chính sách hình sự.

Theo đó, nếu khắc phục được toàn bộ hậu quả thì được xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự tùy từng giai đoạn tố tụng. Bên cạnh đó, đối với các vụ việc, vụ án có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng thì đã có cơ chế đưa vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"Dự thảo nghị quyết đã có quy định để phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các quy định của nghị quyết này để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bao che hành vi vi phạm. Chính vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên dự thảo” - Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu.

Quang cảnh phiên họp

Về ý kiến đề nghị rà soát lại các quy định của Bộ luật Hình sự để đảm bảo phù hợp với các tư duy mới, quan điểm mới về chính sách xử lý hình sự được quy định trong nghị quyết này và Nghị quyết 29, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa nội dung này vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, trình Quốc hội để cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này…

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã nêu ý kiến cụ thể, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm các quy định chặt chẽ, khả thi, không để xảy ra việc lợi dụng chính sách để trục lợi, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành…

Các ý kiến trong UBTVQH đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã chủ động, tích cực và trách nhiệm trong công tác nghiên cứu đầy đủ, tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo; đồng thời cơ bản tán thành với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với dự thảo nghị quyết.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tiếp thu ý kiến đại biểu và giải trình thêm một số nội dung đại biểu quan tâm.