ANTD.VN - Với tinh thần “Mỗi ngày một CBCS Công an phường Hai Bà Trưng làm một việc tốt phục vụ nhân dân”, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và tấm lòng “Ấm tình quân và dân trên địa bàn phường”, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phát động chương trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất, Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng nhân dân”.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự trở thành “điểm tựa của nhân dân"

Ông Nguyễn Công Hải (76 tuổi, ở Lò Đúc) bị tai nạn, nằm liệt giường, vợ già yếu không có việc làm ổn định. Bà Nguyễn Thị Hồng (66 tuổi, ở Trần Xuân Soạn) mù 2 mắt, không có thu nhập. Tương tự, anh Trần Mạnh Dũng (24 tuổi, ở Lò Đúc) cả hai vợ chồng đều khuyết tật, đi bán bông tăm dạo, con nhỏ 10 tháng tuổi.

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được Công an phường Hai Bà Trưng hỗ trợ.

Trên đây chỉ là 3 trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hai Bà Trưng. Làm sao để các gia đình có hoàn cảnh được hỗ trợ, giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống là trăn trở, mong muốn của Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường.

Xuất phát từ mong muốn đó, đồng chí Trưởng Công an phường đã huy động toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đóng góp, đồng thời tìm thêm các nguồn hỗ trợ từ các “mạnh thường quân”.

Bên cạnh đó, Trung tá Bùi Thế Anh cũng trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ; yêu cầu lực lượng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, thường xuyên rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các trường hợp yếu thế để kịp thời có hình thức hỗ trợ phù hợp. Đồng chí Trưởng Công an phường luôn nhấn mạnh rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải thực sự trở thành “điểm tựa của nhân dân”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác.

Rất nhanh chóng, cuối tháng 7 vừa qua, Công an phường đã phối hợp với các nhà tài trợ hỗ trợ 25 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, neo đơn trên địa bàn với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, tổng số tiền là 50 triệu đồng/tháng. Và điều đáng nói là mức hỗ trợ này được kéo dài, thường xuyên, liên tục, đã góp phần lớn giúp các gia đình có điều kiện trang trải cuộc sống, giảm bớt phần nào khó khăn.

Tiếp đó vào đầu tháng 8, Trung tá Bùi Thế Anh đã dẫn đầu đoàn công tác lên Lào Cai, trao nhiều phần quà cho các trường học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tả Phìn. Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 60 suất quà cho học sinh Trường THCS Trung Chải và Trường THCS Tả Phìn; trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học Tả Phìn và Trường THPT Hoàng Liên.

Trung tá Bùi Thế Anh trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tả Phìn, Lào Cai

Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 4 suất quà, mỗi suất gồm 5 triệu đồng và 20 thùng mì tôm cho Trường Mầm non Tả Phìn, Trường Mầm non Trung Chải, Trường THPT Hoàng Liên và Trường PTDTBT Tiểu học Trung Chải. Tổng trị giá các phần quà trao tại chương trình là hơn 80 triệu đồng.

Chưa dừng lại, mới đây Công an phường cũng tổ chức trao 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân

Trung tá Bùi Thế Anh cho biết: Công an phường luôn xác định công tác an sinh xã hội là một bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Khi đời sống của nhân dân được quan tâm, khi người dân cảm nhận được sự gần gũi, trách nhiệm và tình cảm của lực lượng Công an thì thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng được củng cố vững chắc. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà chương trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân” hướng tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường chia sẻ: Công an phường Hai Bà Trưng bên cạnh rất nhiều việc để đảm bảo ANTT, đã chủ động nắm địa bàn, liên hệ các nhà hảo tâm hỗ trợ các gia đình khó khăn, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục khẳng định quyết tâm của tập thể Công an phường Hai Bà Trưng trong việc xây dựng lực lượng “kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô luôn hết lòng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là minh chứng sinh động cho phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, góp phần xây dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với lực lượng Công an ngay từ cơ sở.