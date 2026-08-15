"Thắp sáng ngọn đuốc bình yên", giữ vững thế trận an ninh cơ sở

ANTD.VN - Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026) và sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể lực lượng Công an xã Dân Hòa.

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, HDND xã Dân Hoà tặng hoa chúc mừng Công an xã

Trình bày diễn văn khai mạc tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phó trưởng Công an xã cho biết, kể từ ngày 01/7/2025, Công an xã Dân Hòa chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lực lượng gồm 61 cán bộ, chiến sĩ đã bám sát cơ sở, quản lý địa bàn rộng với nhiều công trình trọng điểm cấp Quốc gia đang thi công và tuyến Quốc lộ 21B với quy mô hơn 63.000 nhân khẩu.

Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng Công an xã Dân hoà trình bày diễn văn khai mạc buổi lễ

Trong năm qua, đơn vị đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng tâm trên địa bàn. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã đã kéo giảm 25% tỷ lệ phạm pháp hình sự; tổ chức hơn 800 lượt tuần tra kiểm soát; khởi tố 24 vụ án với 51 bị can; dập tắt kịp thời 14 vụ cháy nổ. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 79 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, hiến 13 đơn vị máu và tích cực hỗ trợ học sinh nghèo...

Phóng sự báo cáo kết quả các mặt công tác của Công an xã Dân Hoà sau một năm vận hành chính quyền hai cấp

Nằm trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban tổ chức vinh danh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND xã Dân Hoà xã ghi nhận nỗ lực của lực lượng Công an xã, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an xã cần trọng tâm giải quyết từ sớm các vấn đề liên quan đến đất đai, đơn thư khiếu kiện, tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng; chủ động phương án bảo đảm an ninh phục vụ triển khai các dự án trọng điểm như Khu đô thị thể thao cao cấp Olympic và công tác giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 21B.



Đồng chí Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDND xã Dân Hoà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông; quyết liệt phòng ngừa, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tín dụng đen và lừa đảo trên không gian mạng.

Song song với đó, đơn vị phải tiếp tục đưa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đi vào chiều sâu, gắn với việc không ngừng xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, giữ nghiêm kỷ cương và tận tụy phục vụ nhân dân.

Trung tá Nguyễn Duy Đạt, Trưởng Công an xã Dân Hoà phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Trung tá Nguyễn Duy Đạt, Trưởng Công an xã đã phát biểu đáp từ, khẳng định toàn thể lực lượng Công an xã Dân Hòa sẽ cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ thành hành động thực tiễn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HDND xã Dân Hoà cùng Ban chỉ huy Công an xã thực hiện nghi thức " Thắp sáng ngọn đuốc bình yên"

Buổi lễ khép lại bằng nghi thức "Thắp sáng ngọn đuốc bình yên", thể hiện ý chí và quyết tâm của lực lượng Công an xã Dân Hoà trong nỗ lực kiến tạo một môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.