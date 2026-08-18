Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Tiếp tục giữ 75 tuổi hay giảm xuống 70 tuổi

ANTD.VN - Hiện nay, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng.

Độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi từ ngày 1/7/2025

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết, Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo thống kê của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi thì số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500 nghìn người, góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.

Tuy nhiên, con số này còn cách xa mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đặt ra. Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (do cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết) chỉ tăng mới khoảng 100 nghìn người/năm nên nếu không có điều chỉnh chính sách thì sẽ khó hoàn thành được mục tiêu Ban Chấp hành Trung ương đã đặt ra.

Dự thảo Luật đề xuất phương án một giữ nguyên quy định hiện hành; việc giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Chính phủ.

Phương án hai giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện cần thiết.

Hiện nay, cả nước đang thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội cho 2,5 triệu người. Có 5 tỉnh, thành phố nâng mức cao hơn mức quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, như Hà Nội và TP.HCM mức 650.000 đồng/tháng, Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh mức 700.000 đồng, tỉnh Tuyên Quang mức 530.000 đồng.