Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm mì ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ

ANTD.VN - Hơn 1.000 sản phẩm mì ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng QLTT thu giữ tại Công ty TNHH MTV Thơm Anh, tỉnh Lạng Sơn.

Sản phẩm mì ăn liền không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ

Tổ địa bàn của Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Thơm Anh tại đường Mai Hắc Đế, khối 7, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đang kinh doanh các loại thực phẩm, hàng khô, nước giải khát…

Đoàn kiểm tra phát hiện công ty đang kinh doanh 02 loại hàng hóa thực phẩm là mì ăn liền có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, trên bao bì sản phẩm đều thể hiện bằng chữ nước ngoài.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thơm Anh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Qua kiểm đếm, số lượng hàng hoá xác định là 1.044 sản phẩm, tổng trị giá hàng hóa có dấu hiệu vi phạm là 12.132.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt 32.000.000 đồng đối với 02 hành vi: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu và sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng hoá vi phạm để tiến hành tiêu huỷ theo đúng quy định pháp luật.