Hà Nội: Phạt tiền 267 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động cơ sở thẩm mỹ tư vấn truyền tế bào gốc không phép

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2813/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kamily.

Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kamily (địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh số 119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội).

Công ty TNHH Kamily bị xử phạt hành chính với 6 hành vi vi phạm, hình thức xử phạt chính là phạt tiền, tổng mức phạt tiền là 267 triệu đồng.

Cụ thể, thứ nhất, phạt 8 triệu đồng vì không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, phạt 30 triệu đồng vì không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa.

Thứ ba, phạt 90 triệu đồng vì áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế.

Thứ tư, phạt 4 triệu đồng vì không lập hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Thứ năm, phạt 35 triệu đồng vì không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu.

Thứ sáu, phạt 100 triệu đồng vì quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài phạt tiền, áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 4155/HNO-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 12/12/2025 cho Phòng khám đa khoa Kamly trực thuộc Công ty TNHH Kamily trong thời gian 6 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 010229/CCHN-BQP của ông Đặng Quang Đức do Bộ Quốc phòng cấp ngày 11/7/2017 là bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám trong thời gian 4,5 tháng.

Đồng thời, các biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.