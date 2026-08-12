Góc khuất trong vụ nữ Giám đốc công ty biểu diễn lừa dối khán giả

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”…

Theo đó, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội ngày 11-8 đưa bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) ra xét xử về tội “Lừa dối khachs hàng”. Bị cáo bị xác định gây thiệt hại cho hơn 700 khán giả với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại phần thủ tục bắt đầu phiên tòa cho thấy, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… nên Hội đồng xét xử buộc phải quyết định hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bên. Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 27-8 tới.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc công ty biểu diễn lừa dối khác hàng.

Những tai tiếng về quyền tác giả

Tài liệu về vụ án cho thấy, năm 2020, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà thành lập các Công ty TNHH Multimedia Ngọc Việt, Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation và đều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, biểu diễn nghệ thuật, sáng tạo và giải trí. Quá trình hoạt động, 2 công ty từng nhiều lần bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt nam kiện do vi phạm quyền tác giả và tác quyền.

Tháng 10-2024, bị cáo Hà tiếp thục thành lập Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt) và làm giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật. Từ khoảng tháng 6-2025, Công ty Ngọc Việt triển khai các bước để tổ chức chương trình nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”.

Chương trình giới thiệu các sáng tác của cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thúy.

Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11-10-2025 với các hình thức bán trực tiếp hoặc thông qua các công ty liên kết và cộng tác viên gồm: Ticketbox, TicketGo, Liveshow Hay và Vietell. Sau đó, ngày 11-12-2025, Công ty Ngọc Việt có văn bản gửi Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội xin phép tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời".

Ngày 22-12-2025, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Công ty Ngọc Việt tổ chức chương trình trên, dự kiến biểu diễn vào 20 giờ ngày 28-12-2025, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà.

Theo đó, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc Công ty Ngọc Việt có trách nhiệm chấp hành quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về quảng cáo, về quyền tác giả và quyền liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên tòa phải trì hoãn.

Để thực hiện chương trình, Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng với nhạc sỹ Vũ Quang Trung trị giá 600 triệu đồng và mời ông Trung làm Giám đốc âm nhạc của chương trình. Ngoài ra, công ty này còn ký các hợp đồng với các nhạc công do ông Trung chỉ định, trị giá 326 triệu đồng.

Do trước đây có nhiều thông tin phản ánh về việc Công ty Ngọc Việt nợ tiền của các ca sỹ, nhạc sỹ nên trong hợp đồng, ông Trung yêu cầu Công ty Ngọc Việt phải thanh toán đủ 80% giá trị hợp đồng trước khi chương trình chính thức diễn ra từ 5-7 ngày.

Vi phạm thanh toán và lừa dối đến phút trót

Quá trình chuẩn bị biểu diễn, ông Trung cùng dàn nhạc đã tiến hành tập luyện đến hết ngày 27-12-2025 nhưng do Công ty Ngọc Việt không thực hiện thanh toán tiền theo tiến độ trong hợp đồng nên ông Trung cùng dàn nhạc đã không đến tham gia buổi tổng duyệt Tuần và không đồng ý biểu diễn tại chương trình chính thức.

Cùng thời điểm, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam có yêu cầu thanh toán tiền sử dụng quyền tác giả đối với các tác phẩm sử dụng trong chương trình nhưng bị cáo Hà không ký hợp đồng và không trả tiền.

Do đó, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam không cấp quyền tổ chức biểu diễn 24 tác phẩm trên tổng số 31 tác phẩm trong chương trình của 3 nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Đơn vị chức năng này cũng gửi thông báo đến ca sỹ, Công ty Ngọc Việt.

Khoảng 11h ngày 28-12-2025, Hà và ông Trung đã thống nhất không thể tổ chức chương trình được và tiến hành thông báo trên các nhóm Zalo nội bộ (bao gồm nhóm bán vé và nhóm ekip tổ chức chương trình) về việc hủy tổ chức chương trình. Công ty Ngọc Việt cũng đã thông báo lại cho các ca sỹ, nghệ sỹ, nhóm thiếu nhi... đang chờ tổng duyệt về việc hủy bỏ chương trình nên nhiều người đã ra về.

Dẫu vậy, bị cáo Hà lại không thông báo cho khán giả đã mua vé, đồng thời vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục mở bán vé cho các khán giả tiếp theo… Tổng số tiền thu thêm được từ việc bán vé trong khoảng thời gian từ 14h -18h30 ngày 28-12-2025 là 75 triệu đồng.

Đến 16h giờ cùng ngày, Hà đã chuyển khoản cho ông Trung số tiền 40 triệu đồng để thỏa thuận với ông Trung về việc tiếp tục chương trình. Tuy nhiên, ông Trung không đồng ý.

Ngoài ra, với quy mô của chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, ông Trung cần thời gian từ 6 đến 8 giờ để thực hiện công tác chuẩn bị, hợp luyện... thì mới đảm bảo chất lượng của buổi biểu diễn. Vì vậy ông Trung kiên quyết từ chối tham gia.

Đến thời điểm này, mặc dù biết rõ chương trình không thể thực hiện được, bị cáo Hà không thông báo cho các khán giả đã mua vé, không yêu cầu dừng việc bán vé.

Đến trước giờ biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh. Đến 20h30 cùng ngày, khi toàn thể khán giả đã có mặt để chờ chương trình diễn ra thì Hà mới đại diện cho Công ty Ngọc Việt thông báo hủy bỏ chương trình do lý do bất khả kháng, khiến đông đảo khán giả bức xức và phẫn nộ.

Kết quả điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà đã gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; gây tổn hại đến uy tín của một số đơn vị đối tác và gây tổn hại tinh thần đối với các khản giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và ca sỹ trong chương trình, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngoài ra, sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé, Hà đã sử dung một phần số tiền trên để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó, dẫn đến việc không có khả năng thanh toán theo đúng hợp đồng đối với Giám đốc âm nhạc của chương trình là ông Vũ Quang Trung và ban nhạc.