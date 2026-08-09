Bảo Tín Mạnh Hải nói gì về kết luận của Thanh tra Chính phủ?

Liên quan đến kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ vừa được công bố ngày 8/8, Bảo Tín Mạnh Hải đã phát đi thông tin làm rõ một số nội dung được nêu trong thông báo kết luận, đồng thời cho biết nguyên nhân và các biện pháp khắc phục mà doanh nghiệp đã triển khai.

Được biết, các nội dung được đề cập trong kết luận thanh tra liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến tháng 9/2025.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định doanh nghiệp không có hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu của các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hoặc trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Doanh nghiệp cho biết các hoạt động kinh doanh, giao dịch vàng vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Về việc nhận đặt cọc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc nhận đặt cọc vàng miếng chỉ phát sinh trong một số trường hợp cụ thể, gồm 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024.

Theo giải thích của doanh nghiệp, nguyên nhân là một số vàng miếng bị rách vỏ bao bì và phải chờ chuyển đến SJC để thực hiện đóng lại. Ngoài các trường hợp nêu trên, doanh nghiệp khẳng định không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc vàng miếng nào khác và cho biết luôn tuân thủ các quy định trong hoạt động mua bán vàng.

Đối với nội dung kê khai thiếu thuế GTGT, Bảo Tín Mạnh Hải cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo quy định của Luật Kế toán và phương pháp xác định thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Theo doanh nghiệp, đây là vướng mắc từng được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã chủ động làm việc với cơ quan thuế và hoàn tất việc nộp bổ sung đầy đủ số tiền theo yêu cầu.

Đối với nội dung liên quan đến website thương mại điện tử, doanh nghiệp cho biết việc đăng ký lại website bị chậm do có sự chậm trễ trong quá trình phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số.

Theo Bảo Tín Mạnh Hải, thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được hoàn tất và phê duyệt vào ngày 20/1/2025. Hiện các thông tin liên quan đến giá bán và phí giao dịch được doanh nghiệp công khai đầy đủ, rõ ràng trên nền tảng của mình.

Đặc biệt, đối với các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết một số thiếu sót xuất phát từ việc chậm cập nhật các quy định pháp luật mới được ban hành trong giai đoạn 2023 - đầu năm 2024. Điều này dẫn đến những hạn chế trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro.

Doanh nghiệp cho biết đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu xử lý, hoàn tất việc nộp phạt, đồng thời rà soát và hoàn thiện các quy trình nội bộ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã cử nhân sự tham gia các chương trình tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ, nhân viên.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định các hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn diễn ra bình thường. Doanh nghiệp cho biết quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng tiếp tục được bảo đảm.

Theo doanh nghiệp, kết luận thanh tra là cơ sở để Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng quản trị, đồng thời tăng cường công tác tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định các hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, cơ quan thanh tra xác định doanh nghiệp nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Doanh nghiệp cũng xác định chưa đúng giá vốn hàng hóa trên tờ khai thuế, dẫn đến kê khai thiếu thuế, đồng thời có một số thiếu sót trong công tác phòng, chống rửa tiền như báo cáo chưa đầy đủ các giao dịch có giá trị lớn, thu thập và cập nhật thông tin khách hàng chưa đầy đủ, chưa phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Website của Bảo Tín Mạnh Hải cũng chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán và các chi phí liên quan đến giao dịch vàng.

Tại Mi Hồng, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chính xác về sản phẩm trên website và có các thiếu sót tương tự Bảo Tín Mạnh Hải trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Ngoài các vi phạm tại doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét hai nhóm thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gồm 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc với tổng giá trị khoảng 2.084 tỷ đồng và việc 6 doanh nghiệp kê khai không đúng thuế, lợi nhuận còn lại với số tiền tạm tính gần 93,7 tỷ đồng.

Sáu doanh nghiệp gồm Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, SJC, PNJ và DOJI. Trong đó, SJC, PNJ và DOJI bị phát hiện sai phạm liên quan đến kế toán, xác định giá vốn và kê khai thuế.

Thanh tra kiến nghị cơ quan thuế rà soát, thu hồi các khoản phải nộp ngân sách; đồng thời đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vàng trên nền tảng số, đặc biệt các hành vi găm hàng, thao túng, đội giá, thổi giá.

Đến tháng 9/2025, cả nước có 14.612 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến vàng, nhưng chỉ 38 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng.