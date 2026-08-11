ANTD.VN - Công an xã Đại Thanh, Hà Nội vừa phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân và lực lượng chức năng trên mạng xã hội.

Công an xã Đại Thanh xử phạt trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đại Thanh phát hiện ông Đ.M.H, lao động tự do, trú tại xóm 1 Quỳnh Đô, xã Đại Thanh có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 12-7 đến 28-7-2026, ông Đ.M.H sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng.

Sau khi phát hiện, Công an xã Đại Thanh đã tiến hành xác minh, làm rõ nội dung các bài viết và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Căn cứ Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, ông Đ.M.H bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia các nền tảng mạng xã hội.

Công an xã Đại Thanh khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội; không đăng, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn và đúng quy định pháp luật.