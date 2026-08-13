Nữ "đại gia” xăng dầu tham ô số tiền đặc biệt lớn

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Cùng vụ án, 22 bị can khác cũng bị truy tồ về các tội danh trên hoặc “Trốn thuế”.

Nữ "đại gia" Chu Thị Thành và đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy - bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống công ty con, chi nhánh.

Tập đoàn Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu khi đó của bà Thành là 77,15%; “đại gia” Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.

Doanh nghiệp của nữ “đại gia” này là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá (gọi tắt là quỹ BOG). Quỹ BOG được hạch toán riêng bằng tài khoản mở tại ngân hàng, sử dụng nhằm mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn nên Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT, với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách. Bị can còn yêu cầu nhân viên liên hệ các đầu mối quen biết từ trước để thỏa thuận mua bán.

Cơ quan tố tụng xác đinh, mục đích là thu tiền ngay, sử dụng vào việc đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.

Từ chỉ đạo này, cấp dưới của nữ “đại gia” giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An).

Để tránh bị phát hiện, kế toán yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau đó, tiền được rút ra giao thủ quỹ nhập vào quỹ công ty.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2020-2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất bán 78 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty và 28 triệu lít xăng dầu, trị giá 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai, nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không trích lập Quỹ BOG. Bằng thủ đoạn này, Chu Thị Thành và đồng phạm tham ô 79 tỷ đồng.

Sau đó, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, khối lượng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá 1.343 tỷ đồng.

Việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn khiến sổ sách kế toán của Thiên Minh Đức tồn lượng hàng lớn. Để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, báo cáo trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Thành chỉ đạo tìm doanh nghiệp mua hóa đơn để "xuất khống" lượng hàng tồn này.

Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2020 đến 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp này thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án đến nay, nữ “đại gia” Chu Thị Thành và các bị can liên quan đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan đến Tập đoàn Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bị can Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.