Kiểm tra 3 container gỗ xẻ nghi vấn tại cảng Quy Nhơn, phát hiện 1,2 tấn ngà voi

ANTD.VN - Đây là vụ buôn bán động vật hoang dã có số lượng tang vật đặc biệt lớn và là vụ việc lớn lần đầu được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, lực lượng Hải quan vừa chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan phát hiện, thu giữ hơn 1,2 tấn ngà voi và xương động vật hoang, nguy cấp, quý hiếm từ Châu Phi về Việt Nam qua cảng Quy Nhơn.

Cụ thể, qua theo dõi, Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (C03, C05), Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện lô hàng gồm 03 container vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn ngày 09/7/2026, khai báo hàng hóa là gỗ xẻ, có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng Hải quan đã chủ động tổ chức giám sát, thu thập, xác minh thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát theo quy định.

Số hàng cấm được khai báo là gỗ xẻ

Từ ngày 06/8 đến ngày 08/8/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét lô hàng theo quy định của pháp luật.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.193 kg ngà voi và 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định số ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae); các mẫu vật xương động vật thuộc họ Mèo lớn (Felidae), thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Lượng ngà voi và xương động vật được ngụy trang tinh vi

Theo đánh giá ban đầu, đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây và là vụ việc lớn lần đầu được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng thu giữ số ngà voi

Ghi nhận và biểu dương thành tích của các Cục Hải quan và các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá chuyên án nêu trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã gửi thư chúc mừng, biểu dương chiến công của các đơn vị.

Ngày 12/8/2026, theo sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan đã thay mặt Bộ Tài chính công bố Thư khen và trao thưởng thành tích xuất sắc cho 7 tập thể, 32 cá nhân đã tham gia phá án.