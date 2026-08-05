Dồn lực thực hiện kế hoạch quốc gia chống buôn lậu, hàng giả đến năm 2030

ANTD.VN - Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính vừa có văn bản số 174/BTC-BCĐBTС yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 10/7/2026 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, hàng giả... đến năm 2030.

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật

Theo đó, Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan, Cục thuế, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia nêu tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 10/7/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, tập trung tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Tập trung, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần tiến hành liên tục, xuyên suốt và quyết liệt.

Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 9/6/2026 về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới; Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đầu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm, lâu dài của đơn vị, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với công tác kiểm tra chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Giáo dục cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không tiếp tay, bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đề cao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong đó, giao Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ.

Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các đơn vị làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại... xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Tăng cường năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm

Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan; Cục Thuế làm tốt công tác nghiệp vụ, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khích lệ, động viên tinh thần, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (Ảnh minh họa Internet)

Đặc biệt tập trung đầu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các nước khác; Sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm giám sát chặt chẽ các loại hàng hóa chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa có trị giá, thuế suất cao, hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa...;

Ngoài ra, tăng cường năng lực cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành Hải quan, Thuế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, hợp tác quốc tế để chủ động phòng ngừa tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ sớm, từ xa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại...

Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính cũng giao Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa, vàng, ngoại tệ, rửa tiền...

Trong đó, tập trung rà soát, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật, như: Bộ Luật Hình sự, Luật Thương mại, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Hải quan, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Sở hữu trí tuệ...

Ban Chỉ đạo giao Văn phòng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, Cục Thuế thông tin tới cơ quan thông tấn báo chí phản ánh kịp thời, chính xác tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Bộ Tài chính yêu cầu đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường... để xác minh nguồn gốc hàng hóa, hồ sơ hải quan, nắm bắt, trao đổi thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thương mại, hàng giả....

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xác minh các giao dịch đáng ngờ (buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới...) để có các biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về mối nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, trốn thuế để mọi công dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che, không làm ngơ đối với hoạt động này.