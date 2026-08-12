Sắp xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng thu tiền học thêm trái quy định

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 26-8 tới sẽ xét xử phúc thẩm các bị cáo Ngyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Minh Nguyệt (cựu kế toán nhà trường). Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán và do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.

Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm sẽ có 8 luật sư bào chữa cho bị cáo Bình và 1 người bào chữa cho bị cáo Nguyệt. Tòa án cũng triệu tập đại diện Trường THCS Ba Đình và 4 cá nhân khác tới phiên xử trong vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc làm chứng.

Trước đó, hồi tháng 3, TAND Khu vực 1 Hà Nội xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình 3 năm tù và bị cáo Phạm Minh Nguyệt 24 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo bản án sơ thẩm, năm học 2013 – 2014, bị cáo Bình là Hiệu trưởng đã chỉ đạo thu tiền học thêm ở mức 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn mức quy định tại Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898 năm 2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội. Quyết định 22/2013 quy định mức thu tiền học thêm được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Cụ thể ở cấp THCS, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Cơ quan tố tụng cho rằng dù đã có quy định trên nhưng bị cáo Bình vẫn chỉ đạo bị cáo Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000đồng/tiết/học sinh. Tổng số, nhà trường thu của 24 lớp được 2,1 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm cho rằng số tiền thu cao hơn quy định là gần 1,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số 2,1 tỷ thu được, có 70% được chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, còn 30% đưa về nhà trường. Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về của một lớp học thêm, chia thành 2 nhóm lớp để lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình nộp đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung và xét xử lại với lý do tòa sơ thẩm không xem xét các thiếu sót cả về tố tụng cùng nội dung vụ án.