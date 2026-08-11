Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

ANTD.VN - Công an phường Phương Liệt, Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, tối 3-8-2026, tại phố Lê Trọng Tấn, Công an phường Phương Liệt tiến hành kiểm tra hành chính Phạm Văn Bình (SN 2004; trú tại xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình); đối tượng Bình tự nguyện giao nộp 0,158 gam ma túy loại heroin.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Tiếp tục đấu tranh, Bình khai nhận Trần Văn Hiệp (SN 2000, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Văn Bộ (SN 1983; trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) cùng góp tiền với đối tượng để mua ma túy về sử dụng, Hoàng Văn Nam (SN 2000; trú tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng đã bán ma túy cho Bình.

Công an phường Phương Liệt đã triệu tập Nam, Hiệp, Bộ để làm việc. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 4-8-2026, Công an phường Phương Liệt tiến hành kiểm tra hành chính Đinh Văn Biến (SN 1991; trú tại xã Trung Thành, tỉnh Thanh Hóa), Biến đã tự giác giao nộp 2,109 gam ma túy loại Heroin; đối tượng khai nhận vừa mua về để sử dụng.

Đối tượng Đinh Văn Biến

Hiện Công an phường Phương Liệt đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.