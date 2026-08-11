Đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 'lộ sáng' vì tình tiết bất ngờ

ANTD.VN -Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh cầm súng kèm nội dung đe dọa...

Ngày 4-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản Facebook có tên “Bờm” đăng tải hình ảnh một người đang cầm khẩu súng, kèm dòng trạng thái “T bắn hết”.

Ngay sau khi phát hiện thông tin, CQĐT đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành xác minh, qua đó xác định người đăng tải hình ảnh là B. V. N (SN 2004, trú tại xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ).

Hình ảnh đăng tải trên facebook ngày 04.8.2026

Làm việc với cơ quan Công an, B. V. N. khai nhận khẩu súng xuất hiện trong hình ảnh là của Hà Văn Đào (SN 2000, trú tại phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Trên cơ sở thông tin thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Hà Văn Đào đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đào tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng cùng 1 viên đạn cho cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu thu thập được, ngày 05/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Đào để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.