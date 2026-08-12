Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu xử lý vụ việc phụ huynh tố bạo hành trẻ tại Trường Mầm non Hoa Trà My II

ANTD.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu xử lý vụ việc bạo hành trẻ tại Trường Hoa Trà My II và yêu cầu UBND phường Yên Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn.

Vụ bạo hành trẻ tại Trường Mầm non Hoa Trà My II đang gây chú ý.

Liên quan vụ việc phụ huynh phản ánh con bị giáo viên bạo hành tại Trường Mầm non Hoa Trà My II (phường Yên Hòa), ngày 12-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Hòa và nhà trường khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, báo cáo kết quả xác minh trước ngày 15-8.

Theo thông tin từ báo chí, sự việc bắt đầu từ phản ánh của một phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Hoa Trà My II, địa chỉ tại Lô A4/NT1 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa. Theo lời kể của gia đình, con trai của họ (sinh năm 2021) bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tâm lý và thể chất bất thường sau giờ học từ đầu tháng 2 năm 2026.

Lo lắng trước tình trạng của con, gia đình đã chủ động liên hệ với nhà trường để yêu cầu làm rõ nguyên nhân và được xem lại một số đoạn dữ liệu từ hệ thống camera giám sát. Phụ huynh đã phát hiện hình ảnh cho thấy hai giáo viên đã có những tác động vật lý lên cơ thể trẻ. Gia đình đã thực hiện thủ tục chuyển trường cho con để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho bé.

Trước những phản hồi từ phía phụ huynh, ngày 5/8/2026, Trường Mầm non Hoa Trà My II đã đưa ra thông cáo chính thức về vụ việc xảy ra tại lớp Nhím Xù 2 trong năm học 2025-2026. Đại diện nhà trường cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào đầu tháng 2/2026, đơn vị đã tiến hành các bước kiểm tra dữ liệu camera, làm việc trực tiếp với các cá nhân liên quan và tạm đình chỉ công tác đối với các giáo viên để phục vụ xác minh.

Kết quả kiểm tra nội bộ của nhà trường xác nhận đã có những hành vi ứng xử không đáp ứng chuẩn mực nghề nghiệp của giáo viên đối với trẻ. Đồng thời, phía nhà trường cũng thừa nhận công tác giám sát tại cơ sở còn nhiều thiếu sót, dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Nhà trường khẳng định đã tiến hành xử lý kỷ luật các giáo viên vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm của bộ phận quản lý, đồng thời thực hiện rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển dụng và giám sát đội ngũ giáo viên để không lặp lại sai phạm tương tự.

Dù phía nhà trường đã đưa ra các biện pháp xử lý nội bộ, tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân cho biết họ không đồng tình với cách giải quyết của Nhà trường. Gia đình đang phối hợp với các bên liên quan để hoàn tất hồ sơ gửi lên các cơ quan chức năng và Sở GDĐT Hà Nội, đề nghị làm rõ vụ việc.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua phương tiện thông tin đại chúng, Sở yêu cầu UBND phường Yên Hòa khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung vụ việc; tổng hợp, báo cáo kết quả xác minh, xử lý về Sở trước ngày 15-8. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu UBND phường Yên Hòa tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Đối với Trường Mầm non Hoa Trà My II, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu nhà trường chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn giáo dục mầm non; tăng cường quản lý, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo, xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử trong nhà trường. Nhà trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo, phối hợp xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo yêu cầu chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.