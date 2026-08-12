Khởi tố nam nhân viên công ty tài chính tham ô tài sản

ANTD.VN - Nguyễn Ngọc Đức, nhân viên một công ty tài chính, bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản"...

Ngày 11-8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức (SN 1993, trú tại khu 14, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Ngọc Đức

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn (SN 1968, là người được một công ty tài chính ủy quyền) tố giác Nguyễn Ngọc Đức, có hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả xác minh, ngày 3/8/2021, Công ty tài chính nêu trên đã ký hợp đồng lao động với Nguyễn Ngọc Đức, giao nhiệm vụ nhân viên thu hồi nợ, trực tiếp thu tiền của khách hàng theo phân công.

Ngày 17-6-2022, Công ty cho anh N.X.Đ (SN 1990, trú tại xã Sơn Vi, tỉnh Phú Thọ), vay 50 triệu đồng. Do anh Đ. không thực hiện việc trả nợ đúng thời hạn, nên từ tháng 11-2022, Nguyễn Ngọc Đức được Công ty giao nhiệm vụ thu hồi khoản nợ trên.

Từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/3/2023, Đức đã 3 lần trực tiếp thu tiền gốc và lãi từ anh Đàm, tổng cộng hơn 58 triệu đồng, nhưng chỉ nộp về Công ty hơn 18 triệu đồng.

Sau khi tiến hành xác minh, thu thập và củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội “Tham ô tài sản”.