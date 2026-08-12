Từ 15/8: Phạt đến 52 triệu đồng chủ xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở hàng thu tiền

ANTD.VN - Từ 15/8/2026, chủ xe cho ô tô không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở hàng thu tiền bị phạt đến 52 triệu đồng; cá nhân điều khiển xe ô tô cứu hộ chở xe quá khối lượng cho phép bị phạt tới 10 triệu đồng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026 quy định chế tài đối với chủ xe giao phương tiện hoặc để người làm công, người đại diện điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng có thu tiền.

Theo đó, người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng vẫn chở hàng hóa trên xe có thu tiền sẽ bị phạt tiền từ 8-12 triệu đồng.

Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 13 Điều 32 Nghị định 168/2024 về xử phạt với chủ phương tiện có hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi dùng ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa để chở hàng hóa có thu tiền.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, mức phạt đối với chủ xe ô tô, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thuộc nhóm hành vi này là từ 20-26 triệu đồng đối với cá nhân và từ 40-52 triệu đồng đối với tổ chức.

Như vậy, từ ngày 15/8, chủ xe giao ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa hoặc để người làm công, người đại diện sử dụng xe chở hàng hóa có thu tiền sẽ bị phạt từ 20-26 triệu đồng. Truòng hợp chủ xe là tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi, từ 40-52 triệu đồng.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 238/2026 còn bổ sung quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ chở xe được cứu hộ mà vượt quá khối lượng cho phép chuyên chở của xe cứu hộ; kéo theo xe được cứu hộ mà vượt quá khối lượng cho phép kéo theo của xe cứu hộ được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; Điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ kéo theo xe không đúng đối tượng được cứu hộ theo quy định.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Không chỉ có vậy, mức phạt tiền từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô đầu kéo, xe vận tải nội bộ nếu thực hiện một trong các hành vi vi phạm như:

Đưa xe không lắp thiết bị giám sát hành trình của xe hoặc có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;

Đưa xe không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhưng không ghi, không lưu trữ được dữ liệu theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe lắp trên xe ô tô.