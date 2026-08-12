Kiểm tra lô hàng quá cảnh, phát hiện hơn 800.000 sản phẩm xâm phạm sở hữu trí tuệ

ANTD.VN - Lực lượng hải quan phát hiện hơn 800.000 sản phẩm xâm phạm sở hữu trí tuệ và giả mạo xuất xứ trà trộn trong lô hàng quá cảnh.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) vừa phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu LOGISTICS TTL.

Việc kiểm tra nằm trong Kế hoạch số 3362/KH-CHQ ngày 25/4/2025 và Kế hoạch số 3501/KH-CHQ ngày 16/01/2026 của Cục Hải quan về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Các sản phẩm xâm phạm sở hữu trí tuệ được trà trộn trong lô hàng quá cảnh

Qua kiểm tra tại Bãi kiểm tra hàng hóa Viettel Post, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Hải quan phát hiện có 17/20 mục hàng không phù hợp với khai báo; 05/35 mục hàng không khai báo có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả kiểm tra và làm việc với đại diện Công ty, lực lượng hải quan phát hiện số hàng hóa nghi ngờ xâm phạm sở hữu trí tuệ gồm: 800.000 chiếc bật lửa bỏ túi gắn nhãn hiệu TAIYO; 220 đôi dép người lớn gắn nhãn hiệu CROCS; 50 cái tay nắm cửa xe ô tô gắn nhãn hiệu FORD.

Sản phẩm vi phạm

Lô hàng quá cảnh được vận chuyển bằng đường bộ trên tuyến Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Cầu Treo (Hà Tĩnh). Các đối tượng lợi dụng thủ tục thông thoáng đối với loại hình quá cảnh nhằm không khai hoặc khai báo sai tên hàng, chủng loại để vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giả mạo xuất xứ Việt Nam…