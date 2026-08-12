Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 bị can về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị can gồm Trần Minh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp); Hoàng Văn Thắng (SN 1990, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn); Hà Xuân Quỳnh (SN 1997, trú tại xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Huy (SN 2000, trú tại xã Hội Hoan, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Hưng (SN 1994) và Hà Văn Công (SN 1988, cùng trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn).

Các đối tượng

Tang vật trong vụ án.

Qua công tác mở rộng điều tra vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện các bị can trên có hành vi đặt mua súng nén khí, đạn chì qua mạng xã hội, sau đó cất giấu trái phép tại nơi ở nhằm mục đích săn bắn động vật.

Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành kiểm tra, đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng; thu giữ 6 khẩu súng nén hơi cùng hàng nghìn viên đạn chì. Kết quả trưng cầu giám định hình sự xác định các khẩu súng và số đạn chì này thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.