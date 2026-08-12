Kêu gọi đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài ra đầu thú

ANTD.VN - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Cộng hòa Công-gô lao động trái phép…

Các bị can bị truy tố trong vụ án này là Nguyễn Thị Mão (SN 1975, trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An), Chế Thị Xuân (SN 1985, ở phường Yên Hòa, Hà Nội), Phạm Thị Nhung (SN 1983, trú tại xã Thanh Miện, Hải Phòng), Hoàng Thị An (SN 1992, ở xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang) và Vương Thị Huyền Trang (SN 1988, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội). Cả 5 bị can cùng bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, theo quy định Điều 349 - Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phân công Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Những người có nhu cầu xuất khẩu lao động cần tuân thủ đúng quy định để tránh rủi ro.

Trong số 5 bị can, Phạm Thị Nhung là đối tượng hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 569/QĐTN-ANĐT-P2 ngày 23-4-2026 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Các bị can còn lại đều bị tạm giam.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2024 đến tháng 1-2025, Nguyễn Thị Mão không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đưa người đi lao động tại nước ngoài nhưng bị can này vẫn bàn bạc, thoả thuận với Chế Thị Xuân, Phạm Thị Nhung, Hoàng Thị An và Vương Thị Huyền Trang tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Cộng hòa Công-gô lao động trái phép bằng thủ đoạn tổ chức du lịch miễn thị thực đến đảo Jeju (Hàn Quốc) và du lịch tại Cộng hòa Công-gô. Sau đó những người được nhóm Mão tổ chức cho đi du lịch trốn ở lại lao động trái phép.

Nguyễn Thị Mão là người trực tiếp thỏa thuận, thu tiền của người lao động và thu tiền, nhận người có nhu cầu xuất khẩu lao động do Vương Thị Huyền Trang giới thiệu. Mão cũng là người liên hệ với Hoàng Thị An và Chế Thị Xuân, Phạm Thị Nhung để tổ chức đưa những người lao động xuất cảnh ra nước ngoài và trốn ở lại lao động trái phép.

Trong thời gian trên, Mão và đồng bọn đã 5 lần tổ chức cho 18 người trốn đi nước ngoài lao động trái phép (gồm 4 lần cho 7 người trốn đi Hàn Quốc và 1 lần cho 11 người trốn đi Cộng hòa Công-gô), thu lợi bất chính gần 700 triệu đồng.

Chế Thị Xuân là người bàn bạc, thỏa thuận, tìm đầu mối cùng Nguyễn Thị Mão và Phạm Thị Nhung tổ chức cho 11 người trốn sang Cộng hòa Công-gô lao động trái phép, thu lợi bất chính 125.000.000 đồng.

Còn Phạm Thị Nhung là người đứng ra làm thủ tục xin Visa du lịch, mua vé máy bay cho người lao động, hỗ trợ người lao động làm thủ tục nhập cảnh Cộng hòa Công-gô. Trong đó, Nhung đón, bố trí nơi ăn ở và tìm kiếm việc làm cho 9 người trốn ở lại Cộng hòa Công-gô lao động trái phép và cùng Mão, Xuân thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã thông báo về việc truy tố đối với bị can Phạm Thị Nhung đang bỏ trốn đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam đầu thú để dược hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 - Bộ luật Tố tụng hình sự.