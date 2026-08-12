ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng chuyên đột nhập các công trình, dự án đang tạm dừng thi công tại nhiều tỉnh, thành phố để cắt trộm dây cáp điện, thiết bị điện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng Quốc tế do Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành làm chủ đầu tư.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Lưu Vệ và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, truy xét.

Các đối tượng

Khởi tố nhóm thanh niên nghiện game chuyên trộm cắp tại các công trình, dự án

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đã kiên trì rà soát từng manh mối, dựng lại quy luật hoạt động của các đối tượng. Qua đó đã xác định và triệu tập làm việc đối với 4 đối tượng nghi vấn gồm Lê Hải Ninh (SN 2004), Lê Văn Lâm (SN 2001), Nguyễn Trường Chinh (SN 2002), cùng trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị và Hồ Thị Kim Dung (SN 2003), trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lời khai của các đối tượng, Lê Hải Ninh giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp sử dụng ứng dụng Google Maps để tìm kiếm thông tin về các công trình, dự án đang tạm dừng thi công hoặc chưa hoàn thiện, sau đó khảo sát lối ra, vào công trình, quy luật hoạt động của lực lượng bảo vệ rồi rủ các đối tượng khác tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Từ ngày 11 đến ngày 28-7-2026, nhóm đối tượng này nhiều lần đột nhập Dự án Trung tâm dạy nghề y tá điều dưỡng Quốc tế tại xã Lưu Vệ. Lợi dụng đêm khuya, các đối tượng trèo tường vào khu vực trạm biến áp, sử dụng kìm cộng lực, thuổng, xà beng cùng nhiều dụng cụ khác để đào, cắt hệ thống cáp điện ngầm và tháo trộm các thiết bị điện.

Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng tách lớp vỏ nhựa để lấy lõi đồng ngay tại hiện trường hoặc đưa về nhà nghỉ, phòng trọ tiếp tục cắt tách, sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn Thanh Hóa và Nghệ An, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, sau mỗi lần gây án, các đối tượng thường xuyên thay đổi người trực tiếp tham gia, thay đổi phương tiện di chuyển và cất giấu dụng cụ gây án ngay tại khu vực công trình để tiếp tục sử dụng trong những lần phạm tội sau.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 9-2025 đến khi bị bắt đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây cáp điện và thiết bị điện tại các công trình, dự án trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Huế, Bình Định, Phú Yên và một số địa phương khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Trộm cắp tài sản"đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng và những người có liên quan.