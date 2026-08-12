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Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

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P.V

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang điều tra vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Hà Nội năm 2022.

Quá trình điều tra làm rõ vụ án liên quan trực tiếp đến Trần Thị Hồng Tú (SN 1984) trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

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Đối tượng Trần Thị Hồng Tú

Hiện, Cơ quan Công an chưa xác định được Trần Thị Hồng Tú đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trần Thị Hồng Tú ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội; liên hệ Điều tra viên: Vũ Văn Bính, SĐT: 0971649888) để giải quyết vụ việc theo quy định.

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