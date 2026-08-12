Kiên quyết xử lý vi phạm tại Cảng HKQT Nội Bài

ANTD.VN - Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Hà Nội đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm quy định về trật tự công cộng và hàng không dân dụng, với tổng số tiền xử phạt 37 triệu đồng.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Hà Nội đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm quy định

Trong các ngày 5, 6 và 7-8-2026, các lực lượng kiểm soát, bảo đảm an ninh hàng không thuộc Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng hàng không.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 8 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự công cộng và hàng không dân dụng. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp này là 37 triệu đồng.

Trong đó, 4 trường hợp bị xử phạt 4 triệu đồng/trường hợp về hành vi “Dừng, đỗ phương tiện trong cảng hàng không, sân bay không đúng quy định”, theo điểm i, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiên quyết xử lý phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định

Bên cạnh đó, 4 trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng/trường hợp về hành vi “Cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến việc thực hiện “cò mồi”, chèo kéo đón khách sai quy định. Các trường hợp này bị xử phạt theo điểm c, khoản 4, Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, người hoạt động tại khu vực cảng hàng không mà còn góp phần phòng ngừa tình trạng chèo kéo, môi giới, đón khách trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn hàng không.

Đến nay, toàn bộ 8 trường hợp vi phạm đã chấp hành nộp phạt đầy đủ, đồng thời cam kết không tái phạm và nghiêm túc thực hiện các quy định tại Cảng HKQT Nội Bài.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đề nghị chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện khi hoạt động tại cảng hàng không chấp hành nghiêm các quy định về luồng tuyến, di chuyển, dừng, đỗ để đón, trả khách; tuyệt đối không dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông và hoạt động khai thác tại cảng.

Đồng thời, lực lượng Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không thực hiện, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi chèo kéo, môi giới, dẫn dắt hành khách, đón khách trái phép trong phạm vi Cảng HKQT. Mọi hành vi vi phạm sẽ được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn hàng không tại Cảng HKQT Nội Bài.