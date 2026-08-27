Mbappe lập hat-trick chào mừng HLV Mourinho trở lại sân Bernabeu

ANTD.VN - Kylian Mbappe có màn trình diễn chói sáng khi lập hat-trick giúp Real Madrid đánh bại Real Sociedad 4-1, ở trận đá bù vòng 1 La Liga 2026/27 rạng sáng 27-8. Chiến thắng thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Jose Mourinho giúp Los Blancos tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Sau khi giành chiến thắng trong trận ra quân cuối tuần trước, HLV Jose Mourinho tiếp tục giữ nguyên đội hình xuất phát khi Real Madrid tiếp Sociedad trong trận đấu bù vòng 1 La Liga. Đây cũng là trận sân Bernabeu đầu tiên của chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ khi trở lại Real.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên, Real Madrid nhanh chóng đẩy cao đội hình và gây sức ép liên tục. Phút 40, Mbappe khai thông thế bế tắc bằng một pha xử lý đẳng cấp, đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước.

Mbappe lập hat-trick cho Real (Ảnh: The Guardian)

Sociedad lập tức có câu trả lời. Chỉ 4 phút sau, Job Ochieng tung cú sút nhưng bóng vô tình tìm đến đúng vị trí của Luka Sucic. Cầu thủ Sociedad không bỏ lỡ cơ hội và nhanh chóng đưa bóng vào lưới, quân bình tỉ số 1-1 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi Sociedad khiến Real Madrid thực sự chao đảo.

Bước sang hiệp hai, đội bóng của Mourinho tăng tốc mạnh mẽ. Ngay đầu hiệp, Mbappe có cơ hội đưa Real Madrid vượt lên nhưng lại dứt điểm thẳng vào vị trí của Remiro sau đường chuyền của Arda Guler.

Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 60, Mbappe phối hợp ăn ý với Jude Bellingham trước khi tung cú dứt điểm đánh bại Remiro lần thứ hai, đưa Real Madrid dẫn 2-1.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà càng chơi càng tự tin. Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn khi có pha kiến tạo thứ hai, tạo điều kiện để Vinicius Junior dễ dàng đệm bóng nâng tỉ số lên 3-1.

HLV Mourinho trở lại La Liga bằng hai chiến thắng liên tiếp (Ảnh: The Guardian)

Sociedad gần như không còn khả năng chống đỡ trước sức ép ngày càng lớn của Real Madrid. Phút 80, Mbappe hoàn tất cú hat-trick theo cách đầy tinh tế. Nhận đường chuyền từ Vinicius, tiền đạo người Pháp thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, đưa bóng vượt qua tầm với của Remiro và ấn định chiến thắng 4-1.

Hat-trick này giúp Mbappe trở thành tâm điểm trong chiến thắng thứ hai liên tiếp của Real Madrid dưới thời Mourinho, đặc biệt ghi nó được thực hiện trên sân nhà Bernabeu. Với 3 điểm có được, Real Madrid tạm thời vươn lên dẫn đầu La Liga 2026/27.