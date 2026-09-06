Phát hiện hàng nghìn thực phẩm, bánh trung thu, thuốc lá vi phạm

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh số lượng lớn thực phẩm, bánh Trung thu, thuốc lá và hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026, trong hai ngày 3 và 4-9, Đội Quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã liên tiếp kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện số lượng lớn thực phẩm, bánh Trung thu, thuốc lá và hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Toàn bộ hàng hóa liên quan đã được tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3-9- 2026, Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra Cửa hàng tại địa chỉ số 19 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, do bà Nguyễn Thị Phương làm chủ cơ sở.

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm vi phạm dịp Trung thu

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở chưa thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 675 đơn vị sản phẩm là thực phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Số hàng hóa gồm nhiều chủng loại như xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mỳ ống, rong biển, mỳ ăn liền và một số loại thực phẩm khác. Đây đều là những mặt hàng được tiêu thụ phổ biến, nhất là trong nhóm người trẻ và trẻ em.

Ngoài số thực phẩm nêu trên, Đoàn kiểm tra còn phát hiện 128 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất mà chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và 63 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tiếp tục công tác kiểm tra thị trường, ngày 4-9-2026, Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh siêu thị Thanh Thủy tại số 132 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 22 phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Cũng trong ngày 4-9-2026, Đội Quản lý thị trường số 22 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh tạp hóa Thu Phương tại số 37 phố Nguyên Xá, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 520 chiếc bánh nướng “MOON CAKE” do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm tại các vụ việc nêu trên đã được Đội Quản lý thị trường số 22 niêm phong, tạm giữ, lập hồ sơ và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Các vụ việc cho thấy trong thời điểm thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu bước vào giai đoạn cao điểm, nguy cơ kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác vẫn tiềm ẩn, đòi hỏi công tác kiểm tra, kiểm soát phải được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 22 sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn được giao, thường xuyên kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Trung thu như bánh Trung thu, bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm dành cho trẻ em.

Đồng thời, đơn vị sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường và thực hiện hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026.