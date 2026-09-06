Nhân viên “Xôi Lạc TV” gia tăng nguồn lợi bất chính bằng phim ảnh “người lớn”

ANTD.VN - Cùng với việc phát triển các trang web xem thể thao “chùa”, nam nhân viên trong hệ sinh thái “Xôi Lạc TV” còn “nảy nòi” cho ra những trang web đồi trụy nhằm thu lợi bất chính.

Tại kết luận điều tra mới ban hành, Cơ quan Canht sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án hệ sinh thái “Xôi lạc TV” do có các hành vi phát sóng “lậu” hơn 1.500 trận đấu thể thao và quảng cáo cho web cờ bạc, thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Trọng Thuận (SN 1993, trú tại Khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh là “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Phần mềm ứng dụng chứa phim ảnh đồi trụy của bị can Nguyễn Trọng Thuận.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Trọng Thuận là người hỗ trợ các bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Nguyễn Công Định (SN 1993) trong việc xây dựng, phát triển hệ thống 90 Phút và Cakhia, nơi có các web lậu như XoilacTV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV…

Quá trình tham gia dự án 90 Phút từ năm 2021 – 2026, Thuận được trả lương hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can này còn được Định thưởng bằng USDT, sau đó bán đi, thu về hơn 600 triệu đồng. Như vậy, Thuận được hưởng lợi tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Ở hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cơ quan chức năng làm rõ, từ năm 2024, Nguyễn Trọng Thuận nảy ra ý tưởng phát triển một ứng dụng di động để kiếm tiền từ việc chia sẻ doanh thu quảng cáo. Thuận sau đó tuyển dụng nhân viên để lập trình ứng dụng có tên “Monplayer” với tính năng trình chiếu các nội dung về phim, truyện, thể thao...

Cuối năm 2024, Thuận đẩy bản thử nghiệm của ứng dụng Monplayer lên kho CH Play và Appstore để người dùng tải về sử dụng nhưng phát hiện nhiều lỗi, phải liên tục khắc phục. Ứng dụng Monplayer mới được thử nghiệm nên người dùng chỉ có một số nguồn phát định dạng IPTV và IPTV JSON do Thuận tự phát triển để chia sẻ.

Vì vậy, Thuận lập trình ra web “Xem.pro” nhằm tập hợp nhiều nguồn phát có sẵn dưới định dạng IPTV JSON được sắp xếp thành 6 nhóm.

Cụ thể, nhóm “Thể thao” tập hợp các nguồn phát từ các website xem bóng đá lậu do dự án 90 Phút nơi Thuận làm việc phát triển như ThapcamTV, VeboTV và một số website khác có tính năng xem thể thao.

Nhóm “Phim ảnh” tập hợp nguồn phát từ các website xem phim lậu như Ophim, Kkphim,... Thuận là người trực tiếp thu thập nguồn API từ các trang web phim lậu gốc sau đó lập trình thành định dạng IPTV JSON để đăng lên trang Xem.pro.

Nhóm “Anime” tập hợp nguồn phát từ các website xem phim hoạt hình như: Animehay, Anime47,... Thuận là người trực tiếp thu thập nguồn API từ các trang web phim hoạt hình gốc sau đó lập trình thành định dạng IPTV JSON để đăng lên trang Xem.pro.

Nhóm “Truyền hình” tập hợp nguồn phát từ các website xem truyền hình như: FPT, VTV Go,... Thuận cũng là người trực tiếp thu thập nguồn API từ các trang web xem truyền hình gốc sau đó lập trình thành định dạng IPTV JSON để đăng lên trang Xem.pro.

Với nhóm “18+” là sự tập hợp nguồn phát từ các website xem phim, truyện đồi trụy như: XXVN, Sextop1, VLXX,... Thuận là người trực tiếp thu thập nguồn API từ các trang web phim đồi trụy gốc sau đó lập trình thành định dạng IPTV JSON để đăng lên trang Xem.pro.

Nhóm “Truyện tranh” tập hợp nguồn phát từ các website đọc truyện tranh như Hangtruyen, Otruyen, NewTruyenHot... Thuận là người trực tiếp thu thập nguồn API từ các trang web truyện tranh gốc sau đó lập trình thành định dạng IPTV JSON để đăng lên trang Xem.pro.

Đến tháng 2-2026, Thuận bị cơ quan công an bắt giữ nên toàn bộ dự án Monplayer và Xem.pro bị ngừng hoạt động. Mặc dù người dùng vẫn có thể truy cập vào trang Monplayer và Xem.pro nhưng các nguồn xem trên trang Xem.pro không còn hoạt động trên ứng dụng Monplayer.

Từ lúc này, người xem chỉ có thể truy cập vào trang Monplayer.org để xem 210 hình ảnh còn lại từ mục “XXVN” thông qua tính năng Preview mà Thuận đã lập trình từ trước. Trong số này, có 134 ảnh qua giám định là văn hóa phẩm đồi trụy còn lưu lại trên trang web của bị can.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1-1 đến 1-2-2026 đã có hơn 43.870 lượt xem trên Monplayer, trong đó có 560 lượt xem theo nguồn từ trang web Xem.pro. Tuy nhiên, do các ứng dụng, web “đen” của Thuận đang trong quá trình phát triển nên bị can chưa thu được lợi nhuận quảng cáo.