Chủ cửa hàng giày “fake chất lượng cao” bị truy tố

ANTD.VN - Bị can giới thiệu với khách rằng các sản phẩm giày của Nike và Adidas đều là hàng copy 1:1, hàng fake chất lượng cao và giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính hãng...

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (SN 1996, trú tại xã Tây Phương, Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 - Bộ luật hình sự. Hồ sơ vụ án đã được cơ quan công tố chuyển tới Tòa án cùng cấp để sớm đưa ra xét xử.

Trước đó, năm 2024, Nguyễn Đình Quý từng bị Đội quản lý thị trường số 4 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Lợi dụng thị hiếu khách hàng, không ít tiểu thương sẵn sàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của những thương hiệu lớn.

Theo cáo trạng, ngày 5-1-2026, Công an phường Láng (Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra đối với Cửa hàng Copsneaker – Hộ kinh doanh thời trang Đình Quý tại 161 phố Chùa Láng (phường Láng, Hà Nội).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đình Quý có hành vi có hành vi mua bán 382 đôi giày Nike Air Jordan 1 Low, 8 đôi giày Nike Air Jordan 1 High, 32 đôi giày Nike Air Jordan 4, 22 đôi giày Nike Air Force 1, 14 đôi giày Adidas Samba có tổng trị giá hàng hóa là hơn 340 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình kinh doanh, Nguyễn Đình Quý đã có hành vi mua, bán giày Nike, Adidas không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đây đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận cửa hàng của anh ta bắt đầu kinh doanh sản phẩm giày từ tháng 7-2024 đến nay. Toàn bộ số giày Nike, Adidas, Quý mua từ Facebook đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bị can tham gia các hội nhóm tìm nguồn hàng, đặt hàng và người bán sẽ chuyển giày đến chỗ Quý. Bị can không biết thông tin người bán do chỉ liên hệ với nhau qua mạng xã hội.

Để thuận lợi trong việc bán hàng, Quý thuê 3 nhân viên làm việc bán thời gian tại cửa hàng. Phương thức bán hàng của Quý là “chạy” quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, khi có đơn hàng sẽ giao cho nhân viên đóng gói để chuyển cho khách.

Quý quản lý hoạt động của cửa hàng, “chạy” quảng cáo, trao đổi, trả lời khách hàng. Các nhân viên đóng gói sản phẩm, bán hàng cho khách đến cửa hàng, nhận giày, sắp xếp giày vào kho lên giá kệ và giao sản phẩm cho bên vận chuyển hoặc cho khách…

Quý thừa nhận các sản phẩm giày Nike, Adidas bán ra không phải hàng chính hãng, đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Khi bán hàng, bị can giới thiệu với khách rằng bản thân bán các sản phẩm giày của Nike và Adidas, đều là hàng copy 1:1, hàng fake chất lượng cao và giá rẻ hơn khoảng 2-3 lần so với sản phẩm chính hãng.

Quý đăng trên website bán hàng giá cao sau đó khuyến mại giảm giá để thu hút khách hàng. Ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, bị can còn bán hàng tại các kênh như Tiktok “copsneaker”; Website Copsneaker.vn.

Sau khi trừ các chi phí quảng cáo, thuê cửa hàng, nhân viên, vận chuyển, Nguyễn Đình Quý thu lợi được 100 triệu đồng. Quá trình điều tra, bị can đã tự nguyện nộp lại 20 triệu đồng.