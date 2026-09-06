Nhận diện, phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng

Báo cáo viên tuyên truyền phổ biến các thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Ngay sau khi diễn ra lễ khai giảng ngày 5/9, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội đã phối hợp với Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường và Luật An ninh mạng cùng tội phạm lừa đảo qua mạng ngay sau Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 cho gần 800 học sinh và giáo viên của nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tùng Anh - báo cáo viên Công an xã Thiên Lộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung giúp các em học sinh, giáo viên hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, biết tránh xa các hành vi vi phạm thường xảy ra trong lứa tuổi thanh thiếu niên và hiểu rõ nguyên nhân, điều kiện cũng như các giải pháp để nhà trường, phụ huynh học sinh và các em biết để cùng ngăn ngừa. Đồng thời, yêu cầu các em học sinh tiếp thu và thể hiện bằng hành động, xây dựng nếp sống đẹp, văn minh, tuân thủ pháp luật, giữ gìn môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đối với Luật Trật tự an toàn giao thông báo cáo viên đã chỉ rõ những quy định về độ tuổi, điều kiện được sử dụng xe mô tô, xe gắn máy và các hành vi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học sinh như: điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, gây rối trật tự công cộng… Báo cáo viên cũng nêu rõ các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh mà các em hay mắc phải để từ đó trang bị cho các em kiến thức và giúp các em nâng cao ý thức phòng ngừa và bảo vệ bản thân.

Báo cáo viên trao đổi, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh

Đối với chuyên đề phòng chống bạo lực học đường, các em học sinh đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cặn kẽ, sâu sắc về các hành vi bạo lực xảy ra tại trường học, nguyên nhân của các hành vi và quy định của pháp luật về xử lý đối với các hành vi vi phạm này. Đồng thời báo cáo viên cũng đã nêu ra các biện pháp, giải pháp để học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội cần tập trung làm tốt để xây dựng trường học lành mạnh “nói không với bạo lực học đường”.

Đối với Luật An ninh mạng và phòng chống lừa đảo qua mạng, báo cáo viên đã truyền đạt các quy định của Luật An ninh mạng để các em có thể sử dụng mạng xã hội an toàn; đồng thời tuyên truyền để các em hiểu được các phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng như: Bắt cóc online, làm quen qua mạng, thông báo trúng thưởng, kiếm tiền online, vay tiền qua app, giả danh công an – cán bộ các cơ quan nhà nước…qua đó đề ra các bước để hướng dẫn các em không bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo qua mạng.

Phần trao đổi, hỏi đáp trực tiếp giữa báo cáo viên và học sinh giúp các em hiểu hơn cách giải quyết và hiểu vấn đề từ những tình huống thường gặp và được báo cáo viên giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật, nắm rõ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm. Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận thức, tránh bị các đối tượng lừa đảo qua mạng và qua đó rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật và trở thành công dân có ích cho xã hội cho các em học sinh ngay trong đầu năm học mới.