'Nổ' có thể chạy án ở Nhật Bản, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1998, trú tại xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Tâm có mối quan hệ quen biết từ trước với anh T.T.Đ (trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ), là lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản. Biết anh Đ. bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và không thể liên lạc với gia đình, Tâm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân anh Đ.

Tâm sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thanh Tâm” liên hệ với chị T.T.H.Y (trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) là em gái anh Đ. và thông báo việc anh Đ. đang bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ. Đồng thời, Tâm tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ, quen biết với người tại Nhật Bản và có khả năng “chạy án”, giúp anh Đ. được tự do trở về Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Để củng cố lòng tin của bị hại, Tâm đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội trên Facebook, Messenger, Zalo và Gmail, tự tạo danh tính giả, đóng vai các bên liên quan để trao đổi, cung cấp thông tin cho chị Y. Những thông tin này đều nhằm tạo dựng sự tin tưởng và khiến bị hại tin rằng Tâm thực sự có khả năng can thiệp, giải quyết vụ việc của anh Đ. tại Nhật Bản.

Do tin tưởng những thông tin Tâm đưa ra, từ ngày 21/2 - 1/4/2025, chị Y. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Thanh Tâm, với tổng số tiền hơn 836 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ thủ tục hay hoạt động nào liên quan đến việc “chạy án” như đã hứa mà chiếm đoạt và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngày 13-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.