Rà soát, phòng ngừa thanh, thiếu niên hư vi phạm pháp luật

ANTD.VN -Thực hiện Kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội về Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm dưới 18 tuổi, Công an phường Hai Bà Trưng đã chủ động rà soát trên địa bàn phường các thanh thiếu niên hư thuộc diện quản lý.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hai Bà Trưng nhận thấy trên địa bàn vẫn tồn tại một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ bị lôi kéo, tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát hoặc có biểu hiện tham gia các hành vi lệch chuẩn xã hội.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em và người chưa thành niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã 21 lần mời 7 cá nhân thanh thiếu niên hư và đại diện gia đình đến Công an phường để làm việc.

Công an phường Hai Bà Trưng thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa thanh thiếu niên hư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Công an phường đã giáo dục, yêu cầu các thanh, thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng, không tụ tập đông người trái phép. Đồng thời, Công an phường phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền xóm, các tổ chức đoàn thể để cùng quản lý, giáo dục, giúp các đối tượng nhận thức được sai phạm và có hướng sửa đổi tích cực.

Theo Trung tá Vũ Xuân Thắng, tổ trưởng tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Hai Bà Trưng: Bên cạnh công tác phòng ngừa, Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ nhạy cảm ban đêm từ 22h-2h sáng và 2h đến 6h sáng hàng ngày, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, không để hình thành các nhóm phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Thông qua công tác tuần tra, Công an phường đã xác minh, xử lý 2 vụ việc gây rối trật tự công cộng có liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên hư, khởi tố 12 bị can.

Song song với công tác răn đe, thời gian qua, tổ Phòng chống tội phạm phối hợp tổ Cảnh sát khu vực đã tổ chức 6 lượt tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm và tệ nạnhội tại các trường học phổ thông trên địa bàn, phân tích rõ những hiểm họa tiềm ẩn trên các hội nhóm của mạng xã hội có thể gây tác dộng nguy hiểm đến lứa tuổi học sinh.

Với phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn, tăng cường tuần tra khép kín, kiểm soát các khu vực thường xuyên tụ tập thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, tổ chức lập chốt kiểm tra hành chính kết hợp lực lượng tuần tra đẩy đuổi không để thanh thiếu niên tụ tập đua xe, điều khiển xe thành đoàn với tố độ cao lạng lách, đánh võng, đặc biệt là các tuyến trọng điểm, giáp ranh thường xuyên xảy ra đua xe, gây rối trật tự công cộng như tuyến Đại Cồ Việt – Hầm Kim Liên, Lê Duẩn – Trần Nhân Tông…; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán game, tiệm internet, quán bia, cơ sở lưu trú, quán ăn đêm…, không để hình thành các nhóm đối tượng tụ tập gây mất ANTT, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.

Công an phường Hai Bà Trưng cũng đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý con em mình; thường xuyên nắm bắt các mối quan hệ, hoạt động sinh hoạt, sử dụng mạng xã hội của các em; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong công tác giáo dục, quản lý thanh thiếu niên nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ gia đình và cộng đồng.