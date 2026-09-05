Triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng chiếm đoạt 250 tỷ đồng

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 12 đối tượng, thu giữ 4 xe ô tô, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng địa bàn nước ngoài để thiết lập tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật, Công an, Viện Kiểm sát, nhân viên ngân hàng… để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân; bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng của 500 người dân.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, qua đó đã góp phần ngăn chặn thiệt hại tài sản cho Nhân dân, ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.